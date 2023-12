“Natale nel Bosco”, ad Arsago Seprio un vero e proprio Villaggio di Natale per grandi e piccoli

Appuntamento venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre nell’area “Bosco Urbano” di via del Tornago

Manifestazione a tema natalizio ad Arsago Seprio, organizzata dalla Pro Loco locale. Appuntamento venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre nell’area “Bosco Urbano” di via del Tornago.

La manifestazione si chiama “Natale nel Bosco” e vuole diventare un momento di condivisione con la cittadinanza per aprire la magia delle feste natalizie con canti, laboratori per bambini, merenda ed esibizioni musicali.

Si partirà venerdì 8 dalle ore 16 (in caso di mal tempo la manifestazione inizierà sabato 9 alle ore 12) con la possibilità di decorare i biscotti insieme a Mamma Natale, unirsi agli elfi per confezionare fantastici balocchi e ascoltare l’esibizione del Corpo Musicale di Arsago Seprio.

Il sabato ci sarà la possibilità (a partire dalle ore 16) di scrivere la letterina dei desideri e farla timbrare al postino di Babbo Natale nonché bimbi e ragazzi potranno essere accompagnati in una passeggiata in sella ai pony. A conclusione della giornata, il concerto del gruppo Florie & the lazy cats.

La domenica, il villaggio natalizio aprirà alle porte alle ore 10 per accogliere bimbi e adulti con intrattenimenti e sorprese di diverso genere per concludersi alle ore 17.30 con il concerto della scuola di musica “Stazione della Musica” di Besnate.

Per tutta la manifestazione, presenti lo stand gastronomico gestito da Pro Loco con proposte della tradizione aperto a cena venerdì e sabato dalle 19.30 e la domenica per pranzo dalle 12.30 con tortellini in brodo e bolliti misti oltre le proposte tradizionali.

A fare da contorno, tante proposte dolci dagli stand delle associazioni che collaborano all’iniziativa. Dal vin brulé degli alpini, alle caldarroste del gruppo CAI alla cioccolata calda dell’associazione I Rioni Arsaghesi alle frittelle del Comitato Genitori Arsago Seprio.

Oltre a questo gruppi do volontari, presenti anche Caritas Parrocchiale e Oratori Ar.Ca.

Immancabile l’appuntamento con l’arrivo del Babbo Natale sabato sera e domenica mattina.

L’area che ospiterà l’evento è stata sistemata dai volontari dell’associazione Pro Loco con l’allestimento di un vero e proprio villaggio natalizio. A fare da scenografia, un ambiente unico e reso suggestivo dall’installazione di luci e proiettori e ambientazioni a tema, frutto del lavoro e dell’ingegno dei volontari che da settimane si dedicano con impagabile impegno per la realizzazione di una festa dedicata ai bambini, ma che vuole diventare un momento di incontro e di scambio con tutti i cittadini arsaghesi e non solo.