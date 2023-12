Natale per tutti al Museo della Collegiata di Castiglione Olona

Anche nel periodo delle feste di Natale il Museo della Collegiata di Castiglione Olona offrirà diverse occasioni per una visita interessante.

Fino al 21 gennaio prosegue l’esposizione natalizia “La Pala Rigoli in Collegiata – Battiti d’ali per Gesù bambino”, che permette di ammirare la più grande opera nota di Alesso di Benozzo (Pisa 1473 – Firenze 1528), proveniente da una collezione privata. Meno celebre rispetto al padre Benozzo Gozzoli, dal quale ereditò la fiorente bottega, Alesso mostra il suo valore nelle linee nitide di contorno, i colori vivaci, la ricchezza delle decorazioni, il gusto per la simmetria, la bellezza di scorci paesaggistici, la prospettiva del pavimento in maiolica con le piastrelle decorate a una a una. Accattivanti gli angeli dalle ali multicolori che adorano la Madonna con il Bambino tra i santi Giovanni Battista e Francesco d’Assisi, la incoronano e suonano celesti melodie.

La mostra, che ha ricevuto il contributo della Pro Loco di Castiglione Olona, si inserisce nel percorso museale ed è visitabile da mercoledì a domenica. Il Museo sarà aperto anche nel pomeriggio di martedì 26 dicembre (15.00 – 18.00) e sabato 6 gennaio (10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00); resterà chiuso il 24, 25, 31 dicembre e 1° gennaio.

Prosegue inoltre il calendario di visite guidate alla Pala Rigoli, che consentono ai partecipanti di accedere eccezionalmente alla zona presbiteriale della Collegiata, per osservare da vicino la grande tavola di Alesso di Benozzo.

Le visite si svolgeranno nei giorni di mercoledì 27 dicembre (ore 15.00) e giovedì 28 dicembre (ore 10.30 e ore 15.00). La prenotazione è obbligatoria, scrivendo una mail all’indirizzo: didattica@museocollegiata.it. Il costo è di 10 euro a persona (ingresso e visita). Al termine dell’approfondimento sulla Pala Rigoli (45 minuti) i partecipanti possono proseguire la visita nelle sale museali e in battistero.

Durante le visite alla Pala Rigoli è possibile ammirare da un punto di vista normalmente precluso la Natività di Masolino, inserita nel progetto “800 anni dal Natale di Greccio”. Il progetto, che gode del patrocinio della Regione Lombardia e del sostegno di Fondazione Cariplo, vede la partecipazione di dieci musei di Lombardia, con il Museo della Collegiata quale unica istituzione museale della provincia di Varese: fino al 7 gennaio i musei aderenti mettono in evidenza, e tra loro in rete, capolavori legati al tema del Natale. Sul sito www.fratefrancesco2026.it è scaricabile il catalogo, disponibile anche in cartaceo presso i musei.

Al mattino di martedì 26 dicembre (alle 10.30) l’arciprete don Ambrogio Cortesi celebrerà la Messa per Santo Stefano, uno dei patroni della Collegiata. Si ripeterà il rito del faro, uno dei più antichi e suggestivi gesti della tradizione ambrosiana: l’arciprete darà fuoco a un globo di bambagia, quale simbolo del sacrificio della vita da parte del primo santo martire.

Giovedì 4 gennaio alle 10.30 e alle 15 il Museo si animerà con l’attività natalizia per i bambini.

“Natale a gonfie vele” è il percorso per leggere il racconto del Natale attraverso le opere del Museo della Collegiata: l’annuncio dell’angelo, l’incontro tra Maria ed Elisabetta, la nascita di Gesù e infine l’arrivo dei Magi. L’angelo Gabriele ha perso qualche piuma d’oro e ora dov’è volato? Dove corre la Madonna dopo aver saputo che diventerà mamma di Gesù? Seguiamo la musica degli angeli in coro e troveremo il piccolo Bambino. Nasi all’insù ed ecco l’asino e il bue, le pecore dei pastori, i cavalli e il cammello dei Magi: c’è posto per tutti nel presepio di Castiglione Olona. Durante il laboratorio finale nelle vele della Collegiata compariranno i protagonisti del Natale e la Notte Santa risplenderà, grazie a materiali scintillanti e alle idee brillanti di bambini fantasiosi.

Percorso con laboratorio (1 ora e mezza) per bambini da 5 a 10 anni con prenotazione obbligatoria via mail: didattica@museocollegiata.it.

Costo (ingresso, percorso e laboratorio): 6 euro a bambino (adulti 6 euro; biglietto famiglia per 2 adulti + 2 o più bambini 16 euro).

Per gruppi precostituiti (min. 8 bambini) è possibile prenotare il percorso in altri giorni e orari.

Orario del Museo

Da mercoledì a sabato > 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30

Domenica e festivi > 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Martedì 26 dicembre Santo Stefano > apertura straordinaria 15.00 – 18.00

Sabato 6 gennaio Epifania > 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Chiuso 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio

Ultimo accesso mezz’ora prima della chiusura

Prenotazione obbligatoria solo per gruppi (> 10 persone)