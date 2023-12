Natale si avvicina e Galleria Boragno offre una settimana di eventi tra libri e idee regalo

Il Natale si avvicina e la Galleria Boragno regala ai suoi frequentatori un’altra settimana di appuntamenti da non perdere nei suoi spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio. Di seguito il calendario completo.

Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre la Galleria Boragno ospiterà “Il Natale prezioso”, mostra delle creazioni di Maristella e Paola, con tante originali idee regalo per le feste. L’esposizione resterà aperta venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Giovedì 14 dicembre alle 18 si terrà alla Galleria Boragno la presentazione del libro fotografico “Borghi in provincia di Varese” che raccoglie gli scatti in cui Claudio Argentiero, presidente e fondatore dell’Archivio Fotografico Italiano, immortala scorci sorprendenti e affascinanti del territorio varesino. Per l’occasione sarà possibile acquistare il volume al prezzo speciale di 20 euro.

Venerdì 15 dicembre alle 18 sarà presentato alla Galleria Boragno il volume “Cascina dei Poveri, luogo del cuore 2” di Alfredo Castiglioni, Tito Olivato, Alice Fiorillo e Augusto Spada, pubblicato dalla Città di Busto Arsizio. Come il precedente, il volume ripercorre attraverso documenti e testimonianze la storia dell’antica e importante cascina di origine medioevale tra Busto Arsizio e Gallarate, che oggi è inserita nel progetto “I Luoghi del Cuore” del FAI.

All’evento, moderato da Laura Vignati, saranno presenti gli autori Tito Olivato e Alice Fiorillo.