Natale sui pattini, ecco le piste di ghiaccio in provincia di Varese

Da qualche anno le piste di pattinaggio su ghiaccio sono, insieme ai mercatini di Natale, tra le attrazioni più amate delle feste invernali. Ecco dove trovarle in provincia di Varese e nelle immediate vicinanze.

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio si pattina in piazza San Giovanni e nell’area del Mizar Park di Busto Arsizio (corso Sempione, 194). Tutte le informazioni

CUASSO AL MONTE – Anche quest’anno il Comune e l’Associazione ON fondata da Max Laudadio hanno allestito la pista di pattinaggio in piazza Anfiteatro, a pochi passi dal Municipio, con un vero e proprio villaggio natalizio. In programma diversi eventi e tanti ospiti – Qui tutte le informazioni

GALLARATE – Si pattino attorno all’albero illuminato in piazza Libertà. la pista resterà in funzione fino al 7 gennaio

LAVENA PONTE TRESA – Si pattina in piazza Sangiorgio tutti i giorni fino al 14 gennaio – Leggi qui

LAVENO MOMBELLO – A Laverno la pista di pattinaggio è allestita in piazza matteotti, sul lungolago. Per chi vuyole provare un’esperienza diversa, sabato 16 dicembre alle 20.30 è in programma una serata a ritmo di musica conl’evento Silent Disco On Ice, organizzato in collaborazione con Pro Loco Laveno Mombello. La pista sarà aperta fino al 14 gennaio tutti i giorni nel pomeriggio e nei fine settimana con orario continuato dal mattino Tutte le informazioni

LEGNANO – A Legnano si pattina nell’area del parcheggio di via Girardelli dietro l’ex tribunale.

VARESE – Fino al 14 gennaio è attiva ai Giardini Estensi la pista di pattinaggio su ghiaccio aperta nel pomeriggio e nel fine settimana con orario continuato dalle 10 alle 23. Qui tutte le informazioni. Un’altra pista si trova al Centro commerciale Le Corti – Leggi qui