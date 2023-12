Nel centro di Cassano apre il nuovo spazio servizi “Al centro le persone”

Giovedì 21 dicembre alle ore 18.00 Cassano Magnago inaugura il nuovo punto servizi “Al centro le persone” tra via Cavalier Ambrogio Colombo e piazza don Spina.

«Gioia e soddisfazione» dall’amministrazione.

«I lavori di ristrutturazione dei locali comunali dell’ex farmacia sono stati completati con successo e hanno contribuito a creare uno spazio moderno e funzionale che si presta ad accogliere tre importanti realtà».

Il centro infatti consentirà l’apertura di sportelli dedicati a tre organizzazioni del terzo settore: Croce Rossa Italiana, Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e SiCura.

«L’apertura del punto servizi “Al Centro Le Persone” è frutto di una collaborazione tra amministrazione e

terzo settore, dalla visione condivisa di entrambe le parti di creare uno spazio inclusivo che risponda alle

esigenze della comunità, promuovendo al contempo la collaborazione e la condivisione» dice il sindaco Pietro Ottaviani. «L’assessorato alla famiglia e ai servizi sociali ha giocato un ruolo cruciale nella costruzione di una rete di contatti e nell’ascolto attento delle esigenze della comunità aprendosi alle proposte utili provenienti dalle tre organizzazioni».

«Il nome “Al Centro Le Persone” riflette proprio l’approccio umanocentrico e inclusivo del nuovo spazio,

che si propone di essere un punto di riferimento per tutti i residenti di Cassano Magnago e dei comuni

circostanti» continua il sindaco.

I servizi del nuovo spazio “Al centro le persone”

Nei nuovi spazi Croce Rossa Italiana offrirà servizi di informazione e orientamento per il servizio sanitario, infermeria con misurazione pressione arteriosa, assegnazione e distribuzione di presidi ortopedici, incontri su argomenti medici; la Lilt garantirà un orientamento in ambito oncologico, nonché campagne di prevenzione (visite senologiche, pap test, visite urologiche); SiCura porterà nel centro di Cassano il servizio di ascolto e sostegno nel contrastare e prevenire ogni forma di violenza, supporto psicologico, counselling, percorso di giustizia riparativa e mediazione famigliare, organizzazione di mutuo-aiuto.

Un intervento risolutivo dopo tre anni di abbandono degli spazi

L’apertura dei nuovi servizi ridà una funzione agli spazi che sono stati abbandonati per alcuni anni (dal trasferimento della farmacia nel nuovo supermercato Tigros): una situazione che era diventata anche terreno di scontro politico, con le opposizioni che avevano sollecitato inserimento di nuove funzioni per evitare l’ulteriore decadimento della piazzetta in centro.

L’inaugurazione

Ora, a distanza di più di tre anni, il percorso di recupero si può dire compiuto: lo spazio “Al Centro Le Persone” sarà inaugurato il 21 dicembre alle 18,con cerimonia aperta a tutti, alla presenza delle autorità pubbliche.

«Il nuovo Centro Servizi, grazie alla presenza della vicina Casa di Comunità, avvicinerà ulteriormente i servizi sanitari ai residenti di Cassano Magnago ma anche a quelli dei comuni vicini» è convinto il sindaco Ottaviani. La cerimonia di inaugurazione sarà un momento di celebrazione della collaborazione tra enti pubblici e organizzazioni del terzo settore, dedicata a costruire insieme qualcosa di nuovo e di condiviso».