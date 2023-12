Nel fine settimana si fermano i treni tra Gallarate e Somma Lombardo

Nel fine settimana la linea Milano-Domodossola sarà divisa in due: per consentire lo svolgimento di lavori infrastrutturali per l’allacciamento (futuro) alla linea per Malpensa attualmente in costruzione, sarà sospesa la circolazione dei treni fra Gallarate e Somma Lombardo, dalle ore 22.10 di oggi, venerdì 15, all’alba di lunedì.

Trenord informa che fino a domenica sera sono previste variazioni del servizio sulle linee Milano-Arona e Milano-Domodossola.

In particolare, i treni della linea Milano Porta Garibaldi-Arona circoleranno regolarmente tra Milano e Gallarate; saranno sostituiti da bus nell’intero percorso Gallarate-Arona.

Sulle linee Milano Porta Garibaldi-Domodossola e Milano Centrale-Domodossola i treni circoleranno regolarmente fra Milano e Gallarate; viaggeranno secondo un orario rimodulato fra Somma Lombardo e Domodossola.

Nella tratta Gallarate-Somma Lombardo saranno sostituiti da bus.

I dettagli sui treni regionali sulle variazioni sono disponibili su trenord.it e sull’App Trenord. I treni a lunga percorrenza Eurocity saranno invece soppressi.

Come detto la sospensione è resa necessaria da lavori preliminari al futuro allacciamento con la ferrovia Gallarate-Malpensa, la cui attivazione è prevista nel 2025.

Nel frattempo “lato strada” è stata aperta al traffico la variante della Statale del Sempione tra Gallarate e Casorate.