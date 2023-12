Nella notte ha aperto il nuovo Sempione tra Gallarate e Casorate, legato alla ferrovia per Malpensa

Nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 dicembre ha aperto il nuovo Sempione tra Gallarate e Casorate. Il tracciato della variante – provvisoria – era già pronto settimana scorsa (qui le foto) e nelle ultime ore si è completata la deviazione dallo storico tracciato che fino all’estate scorsa era alberato.

Nel cuore della notte – in mezzo alla fitta nebbia – gli operai erano al lavoro per l’allacciamento della nuova sede sui due lati, ai Ronchi di Gallarate (nella foto) e all’altezza della zona industriale di Casorate.

L’opera è legata al progetto della ferrovia Gallarate-Malpensa T2, il cui cantiere è stato avviato un anno fa: la Statale deve essere spostata perché dove fino a lunedì circolavano le auto ci sarà un fascio di quattro binari ferroviari, vale a dire i due della linea da/per Domodossola e – in mezzo ai primi due – i due binari da/per Malpensa, che “sbucano” dalla galleria artificiale (è un cosiddetto “salto di montone”, confluenza a livelli sfalsati, come in un bivio autostradale).

Per lasciare il posto ai binari la Statale è stata appunto spostata su una nuova sede verso Sud, in una zona che fino alla primavera scorsa era di boschi e campi.

In questa prima fase il nuovo tracciato disegna un ampio curvone e si connette alla attuale strada alle prime case del quartiere Ronchi di Gallarate (lato Est) e alla prima palazzina di Casorate (lato Ovest). Successivamente il percorso sarà modificato con la creazione del sottopasso che servirà alla Statale per superare i due binari che in superficie si connettono alla linea del Sempione in direzione Nord, verso Domodossola e il Sempione.

Mercoledì la visita di Fontana e dei vertici di Sea ed FNM

Il render del bivio che ci sarà tra Casorate e Gallarate: a sinistra i binari che da Malpensa punteranno verso Domodossola e la Svizzera, a destra quelli diretti a Milano