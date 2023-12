Nella pineta di Oggiona Santo Stefano spunta il villaggio di Babbo Natale

La Pro Loco di Oggiona con Santo Stefano anche quest’anno l’8 Dicembre celebrerà la tradizione cittadina allestendo il villaggio Natalizio all’interno della suggestiva cornice della pineta, dove tutti i bambini potranno consegnare le loro letterine direttamente nelle mani di Babbo Natale.

All’interno dello spazio naturale saranno installati gli addobbi, realizzati artigianalmente dalle volontarie, contornati da centinaia di luci variopinte (a tecnologia led per assicurare il rispetto dell’ambiente e un consumo minimo di energia) dove l’atmosfera risulterà ancor più soave grazie ai canti natalizi e gospel curati da Ingrid Pizzarelli.

Saranno predisposti spazi per gli intrattenimenti delle famiglie e dei loro figli, come il “Trucca Bimbi” e l’attività di decorazione dell’alberello dei piccoli grazie anche alla presenza degli Elfi, fidati aiutanti di Babbo Natale. Inoltre verranno allestiti gli stand a cura dei volontari della Pro Loco che realizzeranno un’area di degustazione e ospitalità con Frittelle, Panettone, Zucchero Filato, Popcorn, Vin Brulè, Castagne e anche un buon panino con salamella.

Lungo il percorso della pineta sarà allestito un Mercatino di Natale che mira alla promozione delle attività hobbistiche-artigianali nonché alla valorizzazione delle festività natalizie. Sarà una buona opportunità di acquisto dei doni da regalare ai propri cari.

Con l’arrivo del crepuscolo si celebrerà la tradizione con l’accensione dell’albero da parte dell’Amministrazione Comunale, che ha Patrocinato l’evento, assistita dai volontari Pro Loco, che simboleggerà l’unione di tutti i Cittadini nell’augurare le migliori festività a tutti i residenti e ospiti che parteciperanno all’evento.

Tutte le attività inizieranno venerdì 8 dicembre dalle ore 10:00 con l’apertura del mercatino e nel pomeriggio proseguiranno per tutta la giornata con il seguente programma:

Ore 15.00 Letture di Natale per Bambini dai 3 ai 7 anni alla Casa delle Fiabe

Ore 15.00 Inizio della consegna delle letterine a Babbo Natale con possibilità di foto ricordo

Ore 16.30 Letture di Natale per Bambini dai 7 ai 10 anni alla Casa delle Fiabe

Ore 17.00 Accensione dell’Albero e del Villaggio

«A nome di tutti i volontari della Pro Loco vorrei invitare i nostri cittadini, e tutte le persone dei Comuni limitrofi, a visitare con le loro famiglie il Villaggio di Natale presso la nostra pineta» dice Vincenzo Iuzzolino, presidente della Pro Loco.

«Tutto merito della volontà e dell’impegno concreto di tutti, in particolare delle Volontarie, se siamo riusciti ad allestire questa bella location in grado di infondere nei cuori di tutti lo spirito natalizio».

«Grande attenzione è stata posta al divertimento dei bambini con attività ed attrazioni dedicate solo a loro che accompagnati dai genitori potranno trascorrere una giornata di festa comunitaria. Crediamo nel significato della valorizzazione delle Tradizioni più sentite come l’accensione comunitaria dell’Albero».