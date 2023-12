Nicole Orlando regala sogni ai ragazzi di Area Giovani per la tradizionale cena di Natale

Lo scorso 22 dicembre il locale Godo di Castellanza ha ospitato il consueto apericena di Natale dell’associazione culturale Area Giovani. Alla presenza di più di 100 persone, tra cui tanti ragazzi e tante famiglie, l’associazione ha organizzato una serata di festa impreziosita dalla presenza dell’ospite d’onore, Nicole Orlando, atleta paralimpica di atletica leggera e detentrice di svariati record del mondo, che ha raccontato la sua incredibile e affascinante storia, rispondendo alle domande del giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Claudio Arrigoni.

Alla serata hanno partecipato anche le autorità cittadine, tra le quali il sindaco di Castellanza Mirella Cerini, l’assessore alla Cultura Davide Tarlazzi e alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine. Come sempre è accaduto, Area Giovani anche questa volta è stata in grado di coinvolgere anche rappresentanti pubblici non solo di Castellanza. Sono intervenuti, infatti, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri e il sindaco di Trezzano sul Naviglio e coordinatore regionale di Avviso Pubblico, Fabio Bottero.

Il momento clou della serata è certamente stato il dialogo tra Nicole Orlando e Claudio Arrigoni. Il giornalista con la sua leggerezza e capacità di affrontare temi non facili con la giusta sensibilità, ha ripercorso i momenti principali del percorso di Nicole sia sportivo sia personale con un simpatico siparietto al quale ha partecipato anche Simone, il fidanzato di Nicole, che ha improvvisato alcuni passi di valzer con l’atleta che ha partecipato al programma televisivo “Ballando con le stelle”.

È stata l’occasione per approfondire, seppur in modo leggero e in un contesto di festa, il modo in cui si possono affrontare le difficoltà che ognuno incontra sul proprio percorso. Nicole con il suo racconto e la sua simpatia ha trasmesso un messaggio molto importante, in particolare per i tanti giovani presenti tra il pubblico: ogni ostacolo se affrontato con passione e ottimismo, può diventare un’opportunità e un’occasione di crescita.

Non poteva mancare la consueta tombolata di Natale che ha visto tutti i partecipanti molto coinvolti e bramosi di accaparrarsi i ricchi premi messi in palio dall’Associazione.

Ancora una volta, l’associazione culturale Area Giovani, nel rispetto della propria mission, ha saputo coinvolgere moltissimi cittadini e tra questi tanti ragazzi e ragazze, organizzando un momento di festa e allo stesso tempo di riflessione con l’obiettivo di trasmettere un messaggio fondamentale per le giovani generazioni: con la passione e la forza di volontà è possibile raggiungere obiettivi altrimenti irrealizzabili.

Lorenzo Galli, vicepresidente Area Giovani Castellanza «la testimonianza di Nicole deve essere per tutti noi una bussola, auguro all’Associazione, a tutti i presenti e ai nostri soci un 2024 ricco di stimoli e iniziative, un 2024 vivo».

Mirella Cerini, sindaco di Castellanza, ha commentato la serata:«Ancora una volta Area Giovani si dimostra essere un valore per la cittadinanza e per il nostro territorio. Nicole e questi ragazzi sono la testimonianza di quanto falsa sia l’affermazione che i giovani non hanno voglia di impegnarsi. Continuate a portare avanti la vostra mission, grazie per quello che fate».

Isabella Tovaglieri, europarlamentare, ha definito le iniziative proposte durante l’anno «una manifestazione della bontà del vostro progetto e la credibilità che, grazie al vostro impegno e al vostro lavoro, hanno giovani e meno giovani di voi, davvero complimenti ad Area Giovani».

Alessio Gasparoli, fondatore e presidente onorario di Area Giovani conclude: «La storia di Nicole rappresenta una esempio per tutti noi, come diceva Nelson Mandela: un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. Nicole ci invita a vivere secondo questo spirito, facciamone tesoro anche in tempi difficili, come questi, caratterizzati da sfide collettive impegnative penso alla pandemia e alle guerre. Auguro ad ognuno di voi un 2024 ricco di sogni, di speranze e di soddisfazioni».