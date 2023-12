Niente contanti? Niente corsa taxi da Malpensa a Milano

Niente contanti? Niente taxi. Scenario che deve apparire surreale a molti viaggiatori stranieri, specie se si presenta all’aeroporto internazionale di Milano, a Malpensa (la foto è d’archivio).

Non è una novità, va detto: le denunce pubbliche di disservizio sul pagamento digitale sono già frequenti. Nuova puntata: il disagio per la giornalista Silvia Sciorilli Borrelli, la corrispondente da Milano del Financial Times, opinionista della Cnn e anche volto televisivo in Italia, su La7: «Arrivi internazionali Malpensa: tre taxi di fila rifiutano un passeggero in arrivo da un volo intercontinentale perché può pagare soltanto con la carta (per arrivare al centro di Milano la tariffa fissa è di più di 100 euro). Il quarto si scusa e partono», la denuncia affidata a un post su X.

Si può anche dire che alla fine il servizio è stato erogato, ma rimane il fatto che in ben tre occasioni mancava il pagamento con carta. Un disservizio spesso denunciato, così come l’abitudine (di alcuni, va detto) a rifiutare le corse a corto raggio, preferendo accettare solo clienti che optano per corse a lungo raggio o quantomeno alla tariffa fissa di cento euro.