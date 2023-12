Niente fondi europei per collegare il teleriscaldamento all’ex Accam, forse un finanziamento nazionale

Doccia fredda sul collegamento dei teleriscaldamenti di Legnano e di Busto Arsizio all’impianto gestito da Neutalia. La notizia arriva attraverso una interrogazione protocollata da Franco Brumana (Movimento dei cittadini) nel quale svela l’informazione secondo cui la Commissione europea ha scelto di privilegiare i finanziamenti alle fonti di energia rinnovabili, revocando i 15 milioni di euro previsti dal Pnrr per realizzare il progetto.

«Ero al corrente di questa decisione già da tempo – spiega Brumana – . Il 16 novembre è stata portata a conoscenza dei sindaci dei comuni soci di Amga, ma nessuno l’ha manifestata pubblicamente». Il rischio che salti tutta l’operazione ha indotto il consigliere di opposizione a presentare l’interrogazione con carattere d’urgenza.

Nel documento Brumana chiede soprattutto «conferma della revoca del finanziamento del Pnrr; quale rilevanza possono avere questa mancanza di fondi e l’aumento dei tassi di interesse sul piano economico dell’operazione riguardante l’allacciamento; per quale ragione il sindaco Radice ha deciso di occultare la notizia della revoca dei finanziamenti del Pnrr; se non ritiene necessario invitare gli amministratori di Cap Holding, di Neutalia e di Amga a una commissione consiliare perché chiariscano gli effetti della revoca dei finanziamenti».

Un piano B, comunque, sembra esistere. Infatti, Neutalia, che non aveva mai dato comunicazione della decisione a livello europeo, dopo la interrogazione di Brumana, ha diffuso immediatamente una nota che conferma l’informazione e in cui leggiamo che «il progetto prosegue e usufruirà di finanziamenti provenienti dai fondi nazionali appositamente stanziati dal Decreto Energia, approvato dal recente consiglio dei ministri, nel quale uno specifico articolo è dedicato proprio ai progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento». In quanto consistano questi finanziamenti, se davvero ci saranno, però non si sa.

