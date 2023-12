“Noi e gli Usa” il giornalista del Corriere della sera Giuseppe Sarcina a Gavirate per una serata sugli scenari futuri

Corrispondente dagli Stati Uniti (prima New York, poi Washington) dal 2015 al 2022, ha vinto il Premio Cutuli nel 2011 e il Premiolino nel 2012. Dialogo col professor Marco Vergottini

Venerdì 15 dicembre alle 18 in sala consigliare a Gavirate sarà presente il giornalista del Corriere della Sera Giuseppe Sarcina per l’incontro pubblico “Noi e gli Usa fra guerre ed elezioni”: un appuntamento importante per potersi orientare negli scenari internazionali futuri attraverso un dialogo col professor Marco Vergottini.

Sarcina, nato a Milano il 7 febbraio 1962, ha iniziato la carriera giornalistica al settimanale «Il Mondo». È al «Corriere della Sera» dal 1995. Ha lavorato nelle redazioni di Milano e di Roma. Corrispondente da Bruxelles dal 2003 al 2007; responsabile «Corriere Economia» dal 2007 al 2009; inviato speciale dal 2009 al 2015. Ha seguito, tra l’altro, le Primavere arabe e la prima guerra in Ucraina (2014). Corrispondente dagli Stati Uniti (prima New York, poi Washington) dal 2015 al 2022. Ha vinto il Premio Cutuli nel 2011 e il Premiolino nel 2012.

Alla fine dell’incontro seguirà un rinfresco.