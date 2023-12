“Non era una visita istituzionale”: il sindaco di Gavirate fa chiarezza sulla presenza di Francesca Caruso

« Non era una visita istituzionale» Il sindaco di Gavirate Silvana Alberto sgombra il campo da qualsiasi fraitendimento in merito all’arrivo dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso: « L’invito è partito dal presidente del circolo che ha segnalato in Comune l’iniziativa, specificando che non si trattava di evento istituzionale. Alla segreteria dell’assessore io ho anche spiegato che non si poteva considerare una visita ufficiale in quanto organizzata da un esponente di un circolo politico che non ha alcun ruolo all’interno del Comune». ( foto tratta dalla pagina Facebook dell’assessore regionale Caruso)

L’intervento di Silvana Alberio mira a fare chiarezza sulla presenza del dirigente scolastico, di due docenti e delle rispettive classi: « Il dirigente Marzagalli non deve rispondere a me delle sue scelte ma lo farà, nel caso, al direttore dell’Ufficio scolastico per spiegare come mai ha fatto presenziare i ragazzi a un evento politico. Da parte mia posso dire che la presenza dell’assessore Brunella era stata richiesta da me, come atto di cortesia per il ruolo ricoperto da Francesca Caruso. L’assessore Brunella ha accolto l’esponente di Fratelli d’Italia e le ha mostrato i graffiti realizzati dal padre. Diversa è la posizione dell’assessore Digioia che, viceversa, dovrà dare conto a me, e alla lista civica con cui è stata eletta, le ragioni della sua presenza».