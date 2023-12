Nuovo meeting in Prefettura a Varese sulla violenza di genere

La Prefettura di Varese ha annunciato per il 14 dicembre una riunione che avrà come focus la verifica e il monitoraggio delle misure attuative del Protocollo operativo “Casa della Nutrice – Centro per l’assistenza e la protezione delle vittime di violenza di genere e domestica“, un’iniziativa essenziale nel sostegno alle vittime di queste gravi problematiche sociali.

La sessione vedrà la partecipazione di rappresentanti di spicco del tessuto sociale e istituzionale della città: il Sindaco di Varese, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, il Questore di Varese, e il Commissario Straordinario dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Sette Laghi di Varese. Il dibattito vedrà anche il contributo del Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria di Varese, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Varese.

L’evento riflette l’impegno congiunto delle istituzioni per combattere la violenza di genere, assicurando contemporaneamente supporto e protezione alle vittime. L’obiettivo è quello di valutare l’efficacia delle misure già in atto e di discutere ulteriori strategie per potenziare l’assistenza a chi subisce violenza domestica e di genere. “Casa della Nutrice” si pone come baluardo nella lotta a questo fenomeno, offrendo un rifugio sicuro e risorse fondamentali per il recupero delle persone colpite.