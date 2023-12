Dopo appena due settimane dall’apertura del primo punto vendita a Busto Arsizio, sabato 16 Dicembre 2023 ha avuto invece luogo l’inaugurazione dello Svapo&Basta Store di Saronno, in via Varese 172, secondo shop fisico del noto sito web di sigarette elettroniche che dal 2019 rifornisce migliaia di svapatori.

Galleria fotografica Nuovo punto vendita Svapo&Basta Store a Saronno apre tra musica e calici di bollicine 4 di 13

Tra la musica del dj set, il buffet di benvenuto e qualche flûte di prosecco sono stati tanti gli avventori che hanno fatto una capatina per curiosare tra le vetrine e fare un po’ di shopping in loco. Lo store si presenta con una doppia vetrina esterna ed uno spazio interno molto grande, decorato in tinta gialla e nera, in linea con il portale online, ed ospita al suo interno una vasta gamma di prodotti, sia a livello di liquidi e aromi che per quanto riguarda gli hardware.

Ampia la scelta di liquidi pronti, sigarette usa e getta, aromi shot e concentrati, tra cui quelli dei brand italiani più gettonati: TNT Vape, Vaporart, Suprem-e, DEA Flavor, Eliquid France, Galactika, La Tabaccheria, IWIK, ma ancor più quella delle sigarette elettroniche, che annovera tutti i brand più blasonati a livello internazionale, come Vaporesso, Geekvape, Aspire, Eleaf, Innokin, Voopoo, Da One, Lost Vape, Joyetech e Justfog. Nelle teche del banco vendita spiccano i dispositivi più richiesti: Kiwi e Kiwi 2, di progettazione italiana, la nuova Bubble Vaporart e la diffusa Wenax M1 di Geekvape, accompagnate da proposte alternative e nuove uscite. Accessori e ricambi sono disponibili per tutti i dispositivi venduti ed il personale è pronto e preparato per l’assistenza pre e post vendita.

Da segnalare anche la raccolta di sigarette usa e getta esauste, un servizio importante per educare gli utilizzatori al corretto smaltimento dei cosiddetti RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) ed il distributore automatico esterno, utile durante le ore di chiusura dell’esercizio.

Lo Svapo&Basta Store di Saronno è aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 9:30 alle 19:30 e rimarrà chiuso solo la domenica.