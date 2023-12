Oggi possibili disagi per chi vola da Malpensa e Linate per uno sciopero di 4 ore di Cub Trasporti Lombardia

Possibili disagi nella giornata di domenica 17 dicembre per chi parte o arriva dagli aeroporti milanesi.

Cub Trasporti Lombardia ha infatti dichiarato 4 ore di sciopero a Linate e Malpensa. Dalle 13 alle 17 lo sciopero interesserà le società Airport, Aviapartner, Ags e Wfs del trasporto passeggeri.

Al momento dei 41 voli previsti su Malpensa 15 sono già stati cancellati e numerosi sono i ritardi, mentre a Linate dei 21 voli previsti ne sono stati cancellati 8.

«Continua la lotta dei lavoratori per il recupero del potere d’acquisto dei salari, erosi dall’inflazione – spiega il sindacato in una nota – In questi anni il salario dei lavoratori ha perso oltre il 15% del suo valore. Le compagnie aeree e le società di Handling non vogliono trattare e scaricano i disagi sui passeggeri. Lo sciopero è stato dichiarato per aumenti salariali che recuperino l’aumento del costo della vita; per la reintroduzione del corretto calcolo delle maggiorazioni (notturno, straordinario, festivo) e l’eliminazione degli accordi che consentono il lavoro precario e il lavoro part time che supera il 50% della forza lavoro e colpisce principalmente le donne. Se le aziende continueranno a non voler discutere con i sindacati saranno proclamati altri scioperi».