Ogni anno una magia, a Ispra si riaccende la casa di Babbo Natale

A Ispra si è accesa la magia del Natale. Mentre in piazza e lungo le strade sono state accese le luminarie, in Via Europa è tornata ad illuminarsi la casa di Bruno e della moglie Antonietta. Una meta oramai diventata imprescindibile per grandi e piccini che una volta arrivati davanti “alla casa di Babbo Natale” non possono far altro che restare incantanti.

Il signor Bruno e la moglie Antonietta addobbano la loro casa da più di quarant’anni e ogni anno aggiungono dettagli e particolari per renderla sempre più fiabesca. Un allestimento così ricco, prezioso e curato che oramai richiama visitatori da tutta la provincia e non solo. Anche quest’anno, con il ponte dell’Immacolata, il giardino della famiglia Malchiori si è illuminato tra renne, laghetto, lucine, decorazioni e un Babbo Natale virtuale che saluta dalla finestra.

Non mancano la musica e il profumo per rendere ancora tutto più magico.

Foto di Gabriele Lazzari