Oltre mille persone alla festa dei vigili del fuoco di Busto Arsizio tornata in presenza

C’erano oltre 1200 persone al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Corso Sempione 245 a Busto Arsizio dove si è svolto il tradizionale appuntamento di solidarietà a supporto degli assistiti delle tante associazioni di volontariato. Quarantaquattro le realtà del terso settore presenti all’iniziativa che è tornata in presenza dopo l’emergenza sanitaria.

Galleria fotografica Babbo Natale nella caserma dei vigili del fuoco di Busto Arsizio 4 di 30

Hanno preso parte molte autorità come l’europarlamentare Tovaglieri, l’onorevole Gadda, il consigliere regionale Monti. In collegamento anche il Presidente Fontana che non ha voluto far mancare il suo saluto nonostante la malattia.

Sono invece arrivati i sindaci di Busto Antonelli, di Gallarate Cassani e di Castellanza Cerini, così come si è unito alla festa il presidente di Confindustria Varese Roberto Grassi.

L’iniziativa, che si svolge in stretta collaborazione con il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Varese, ha come scopo la distribuzione di migliaia di pacchi dono, dai generi alimentari ai giocattoli, fino al vestiario vestiario e altre strenne natalizie destinati prevalentemente a bambini e ragazzi in difficoltà, diversamente abili o nuclei famigliari in situazione di disagio.

Festosa l’accoglienza a Babbo Natale che si è ripresentato calandosi grazie all’autoscala per mettersi a disposizione dei bambini presenti.

Un gruppo specializzato SAF del Comando provinciale dei vigili del fuoco ha dato infine prova delle tecniche di intervento aprendo alle visite i mezzi di intervento.

Un successo anche la manovra della famosa squadra storica con esibizione dei “mini pompieri”, una unità scelta di tanti ragazzini.