Open Day alla scuola media “Monteggia” di Laveno Mombello

Sabato 16 dicembre, a partire dalle 9.00, la secondaria di primo grado “Monteggia” di Laveno Mombello si apre ai possibili futuri iscritti: una mattinata da vivere tra momenti “ufficiali” e laboratori.

Il via alle 9.00 con la presentazione dell’offerta formativa (organizzazione, orari, progetti) da parte del dirigente scolastico Fabio Giovanetti, coadiuvato dagli studenti delle terze. Questi ultimi, a seguire, saranno i “tutor” dei ragazzi di quinta primaria delle scuole del circondario che avranno scelto di partecipare: i grandi delle medie, infatti, insieme ai loro professori, proporranno ai “quintini” tre attività laboratoriali (tecnologia, scienze e lingue).

Il programma riparte da capo alle 10.30, perché la necessità di far partecipare tutti nel migliore dei modi ha suggerito di creare due fasce orarie. Ovviamente è data la possibilità alle famiglie di scegliere l’opzione che meglio si incastra con i vari impegni personali. C’è un link al quale prenotarsi: https://forms.gle/NpbD72E6hwD7kNnD9. In caso di difficoltà col form sopra indicato, si può telefonare in segreteria allo 0332668381.

Dopo gli openday delle due scuole primarie locali (18 novembre la “Scotti” di Laveno, 25 novembre la “Gianoli” di Mombello), si chiude questa prima fase di accoglienza per i prossimi alunni (e relative famiglie) dell’Istituto Comprensivo “Monteggia”. Poi, dal 18 gennaio, è già tempo di iscrizioni.