Open Day all’Istituto Comprensivo Benedetto Croce di Ferno

L’Istituto Comprensivo Benedetto Croce di Ferno si presenta alle famiglie dei futuri iscritti con una serie di iniziative volte a far conoscere le attività svolte dai bambini e dai ragazzi. Gli incontri si aprono con un’assemblea di presentazione del PTOF e proseguono poi con una giornata di scuola aperta, durante la quale i bambini e i ragazzi possono vedere direttamente le attività e i laboratori attivati nelle diverse sedi dell’Istituto.

Si parte lunedì 11 dicembre con la scuola dell’infanzia di Cascina Elisa: dalle 17.00 alle 18.00 l’assemblea di presentazione e a seguire l’open day. Invece le scuole primarie terranno l’assemblea di presentazione a Ferno giovedì 14 dicembre e a San Macario il giorno successivo, venerdì 15.

Il sabato successivo, il 16 dicembre, sarà la volta delle due scuole secondarie (Ferno e San Macario), dalle ore 9.00. I laboratori per i bambini delle scuole primarie saranno sia a Ferno sia a San Macario martedì 19, dalle ore 16.30 alle 18.00. Questi momenti sono l’occasione per i bambini e i ragazzi di provare “ad assaggiare” una nuova realtà, che li vedrà protagonisti nei prossimi anni e per i genitori per raccogliere informazioni per una scelta oculata e consapevole.