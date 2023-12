Openjobmetis, arriva Milano. Sperare non costa nulla, anche sul mercato

Da anni, ormai, il derby di basket tra Varese e Milano appare sbilanciato in maniera netta a favore dell’Olimpia. Lo è stato anche lo scorso anno con una Openjobmetis entusiasmante, lo è a maggior ragione stavolta con la squadra di Bialaszewski in piena bagarre salvezza. E nonostante una EA7 che in campionato non ha particolarmente brillato, anzi.

Per la verità gli uomini di Ettore Messina stanno faticando anche in Eurolega, anche se proprio venerdì sera Milano è stata autrice di una vera e propria impresa: vincere sul campo di Barcellona (86-90) contro la seconda forza del torneo alle spalle del solo Real Madrid. Svolta epocale o rondine che non fa primavera? Il dibattito è aperto ma non riguarda la Openjobmetis se non per il fatto di essere la prima avversaria a testare l’Olimpia dopo il match in Catalogna.

Anche perché Varese ha già abbastanza pensieri e preoccupazioni riguardo se stessa che non ha bisogno di occuparsi anche dei fatti altrui. Nel match della 12a giornata (si gioca domenica 17 alle 17,30) ci sarà l’esordio di Skylar Spencer con Willie Cauley-Stein che si può ormai considerare un ex, tanto da non presentarsi neppure alla cena di Natale al palazzetto. Per lui è aperto il mercato in uscita anche se non si registrano novità in tal senso: vedremo se dall’oriente (Cina? Corea? Giappone? Filippine?) arriverà qualche offerta, oppure dalla G-League per poter rescindere un contratto pesante per le casse biancorosse.

Niente ballottaggio quindi tra i lunghi, mentre tra gli esterni è segnalato uno Sean McDermott in netto miglioramento: vedremo se Bialaszewski deciderà di rischiare un suo rientro anticipato o se (in accordo con lo staff medico e la società) ci sarà ancora spazio per James Young sperando in una svolta da parte dell’ex trevigiano. Che non ha portato un contributo particolarmente corposo nelle poche partite disputate. Assente come previsto Davide Moretti, ex di turno come (sul fronte opposto) Guglielmo Caruso.

Milano arriva a Masnago “spremuta” dall’impegno di Eurolega ma felice per il risultato; Messina dovrebbe dare nuovamente le chiavi della regia a Diego Flaccadori visti i problemi fisici di Lo e l’esclusione di Pangos mentre c’è uno spiraglio per Baron che sta recuperando dall’infortunio. Assente certo anche Mirotic, ma la batteria dei lunghi (c’è il già citato Caruso) resta impressionante per profondità, tonnellaggio e qualità fisiche e tecniche. Come si batte quindi questa Milano? A naso serve un’impresa ai limiti della realtà anche se – lo abbiamo detto – in Serie A la EA7 è incappata in qualche inciampo specie dopo settimane toste in Europa. Speriamo arrivi un altro passaggio a vuoto: di certo, almeno stavolta, Varese non ha nulla da perdere.

MERCATO: ROSS, DA SUGGESTIONE A SPERANZA – Bisogna dirlo bisbigliando e senza farsi troppe illusioni, ma nel processo di cambiamento in corso all’interno della Pallacanestro Varese c’è anche qualche speranza di arrivare a Colbey Ross. Il play del Colorado, MVP della Serie A 2022-23, ha sempre meno spazio al Buducnost ma ha anche un contratto biennale molto pesante (400mila dollari a stagione). Con questo costo non c’è partita, ma se i montenegrini aprissero alla possibilità di un prestito o comunque di una formula “praticabile” allora Varese vorrebbe farsi trovare pronta. Vedremo nei prossimi giorni arriverà qualche buona notizia: uno sforzo economico è in cantiere grazie a “strade interne” (nel caso, saremo più precisi).

