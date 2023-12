Openjobmetis, l’era Mannion inizia a Pesaro. Di fronte a Nico c’è subito Cinciarini

Il colpo di teatro messo a segno da Luis Scola e dai suoi collaboratori – l’arrivo in biancorosso di Nico Mannion dopo l’assalto mancato a Ross e Brown – ha rivitalizzato l’ambiente della Pallacanestro Varese, i tifosi in particolare, depresso dopo i pessimi risultati dell’ultimo mese. La Openjobmetis era infatti scivolata al penultimo posto in classifica, non vince in campionato da quattro partite (ultimo successo con Scafati il 19 novembre) ed è senza Davide Moretti che sarebbe stato l’ex di turno, con Matteo Tambone, della gara prenatalizia di Pesaro.

Il 143° capitolo della lunga sfida tra i biancorossi marchigiani e quelli lombardi va in scena dalle 20,30 di sabato 23 dicembre in una Vitrifrigo Arena dove da troppi anni la Openjobmetis raccoglie solo delusioni. Un trend che sarebbe bello invertire subito, sia per togliere quel fastidioso “zero” nella casella delle vittorie esterne, sia per muovere una classifica che come abbiamo detto è sull’orlo del drammatico.

Pesaro, tra l’altro, è una di quelle squadre che potrebbero rientrare nella lotta salvezza: la Carpegna Prosciutto con i suoi alti e bassi è comunque a quota 10 punti (record di 5 vinte e 8 perse) e ha fatto il suo dovere per restare in zona tranquilla. Varese però ha bisogno di affollare il gruppo delle pericolanti e dopo aver perso lo scontro diretto di Brindisi cerca fortuna in riva all’Adriatico. E ci proverà con un Mannion in più nel motore.

PRIMO ALLENAMENTO – Il Red Mamba (il soprannome ricalca quello del Black Mamba, Kobe Bryant, e fa riferimento ai capelli rossi di Nico) è giunto giovedì pomeriggio a Varese e venerdì mattina ha svolto il primo allenamento completo insieme ai nuovi compagni. Poi pranzo al Campus e partenza per Pesaro a continuare un tour che in poche ore ha portato Mannion da Vitoria a Belgrado, Bologna e Varese. Senza Moretti il nuovo arrivato può subito ricevere minuti abbondanti: sta invece a Bialaszewski prendere una decisione su quale straniero rimarrà fuori. Quattro sono certi del posto (Hanlan, McDermott, Brown e Spencer) ma con Moretti il ballottaggio tra Shahid e Young potrebbe anche essere favorevole all’ex trevigiano. Con Shahid che ha un certo mercato in A2 ma pure un interesse di Varese a tenerlo legato: un prestito a breve giro di posta potrebbe anche essere una soluzione attuabile.

QUI PESARO – Se per Mannion (che vestirà la divisa numero 4) la partita sarà quella d’esordio nella Serie A di quest’anno, anche Pesaro ha in cabina di regia una novità pesante: Andrea Cinciarini, a sua volta di rientro dalla Spagna (Saragoza). Il veterano ha già giocato domenica scorsa con la maglia della Vuelle (6 punti e, tanto per cambiare, 10 assist) nella vittoria di un solo punto a Pistoia e guiderà una squadra in cui il bomber designato è l’ex orlandino Scott Bamforth, che a 34 anni non ha perso la buona abitudine di fare canestro (15,2 di media con oltre il 47% da 3 punti!). Sotto canestro c’è da segnalare la stagione notevole di Leonardo Totè (14,8 punti e 5,1 rimbalzi) in un reparto appena puntellato dall’arrivo del lituano Egidijus Mockevicius tornato a Pesaro dopo quattro anni.

DIRETTAVN – La partita della Vitrifrigo Arena sarà raccontata azione dopo azione da Varesenews nel consueto liveblog offerto da Finazzi Serramenti e Confident. La diretta è attiva dal venerdì con notizie, curiosità, statistiche e con il tradizionale sondaggio pronostico pre-partita. Dalle ore 20 circa gli aggiornamenti continui. Per partecipare alla discussione è aperta come sempre una chat; per collegarsi a #direttavn è sufficiente CLICCARE QUI.