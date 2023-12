Openjobmetis Varese – Unahotels Reggio Emilia, la partita in diretta

Ultimo incontro del 2023 per la Pallacanestro Varese che ospita la Reggiana nell’anticipo della 14a giornata di LBA. Squadre in campo dalle ore 20,30 di venerdì 29 dicembre alla Itelyum Arena, partita che sarà raccontata in diretta nel liveblog di VareseNews offerto da Finazzi Serramenti e Confident. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.