Ottanta mila metri quadri da rigenerare all’ex-scalo merci di Busto Arsizio. Rfi e Comune firmano

Un ambizioso piano di riqualificazione urbana sta prendendo forma a Busto Arsizio, grazie a un importante Protocollo d’Intesa siglato tra FS Sistemi Urbani, società leader nel Polo Urbano del Gruppo FS Italiane, e il Comune di Busto Arsizio. La firma del protocollo ha visto la partecipazione di figure chiave come Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani, Emanuele Antonelli, Sindaco di Busto Arsizio, e Giorgio Mariani, assessore alla Rigenerazione urbana.

Busto Arsizio in trasformazione: primo passo per un nuovo volto urbano

Quest’accordo mira a definire un percorso strategico per riportare alla vita gli scali ferroviari dismessi nel territorio comunale, di proprietà del Gruppo FS e di Rete Ferroviaria Italiana, tramite un progetto denominato “Smart City Busto Arsizio”. L’area si estende per

Obiettivo: una città più sostenibile e funzionale

L’accordo si propone di ridefinire il destino delle aree dismesse, trasformandole in nodi centrali per la mobilità collettiva e integrandole con nuove funzioni urbane. La creazione di un Tavolo Tecnico tra il Comune e FS Sistemi Urbani consentirà di sviluppare approfondimenti funzionali essenziali per questa riqualificazione. Le due aree ai lati della piazza della stazione misurano 60 mila e 20 mila metri quadrati. Uno spazio enorme precluso ad ogni utilizzo da decenni.

Riqualificazione sostenibile e valorizzazione degli spazi

Il piano prevede una riqualificazione ambientalmente sostenibile, con particolare attenzione alla creazione di spazi verdi significativi. L’obiettivo è anche di identificare e inserire funzioni strategiche accessibili, valutando la compatibilità con la riduzione dei consumi energetici e l’utilizzo di soluzioni di green energy. L’impiego di tecnologie a basso consumo energetico sarà prioritario per garantire uno sviluppo urbano responsabile.

Mobilità del futuro: sostenibilità e accessibilità

Sul fronte della mobilità, il piano mira ad adottare un modello che favorisca la mobilità dolce, incoraggiando gli spostamenti a piedi e in bicicletta. Inoltre, verranno supportate iniziative per valorizzare il fabbricato viaggiatori e migliorare l’attrattività della stazione ferroviaria e delle zone circostanti. Soluzioni innovative per la sosta dei pendolari, come parcheggi interrati o multipiano e servizi a supporto della mobilità a basso consumo energetico (come bikesharing e ricariche per auto elettriche), saranno oggetto di studio e implementazione.

Un futuro integrato per Busto Arsizio

Questo accordo segna un passo importante verso la trasformazione di Busto Arsizio in una città più sostenibile, funzionale ed efficiente dal punto di vista della mobilità. L’attenzione alla riqualificazione delle aree dismesse non solo migliorerà l’aspetto estetico, ma contribuirà anche a una migliore qualità della vita per i cittadini, promuovendo un ambiente più sicuro, accessibile e eco-friendly.