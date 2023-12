Otto anni di carcere per i tre rapinatori della banca di Solbiate Olona e 5 anni ad un basista

Sono stati condannati ad 8 anni ciascuno (le pene sono diminuite di un terzo per la scelta del rito) i tre componenti della banda di rapinatori palermitani in trasferta che il 21 gennaio del 2022 portarono a termine la rapina alla filiale di Solbiate Olona della Banca popolare di Sondrio. Cinque anni, invece, è la condanna rimediata da uno dei due sopralluoghisti mentre l’altro, l’unica donna del gruppo, è stata rinviata a giudizio dopo che il giudice per l’udienza preliminare aveva respinto il patteggiamento.

La banda, quel giorno, fece irruzione armi in pugno all’interno della banca facendosi consegnare 24 mila euro prima di darsi alla fuga. Il colpo lasciò esterrefatti anche perchè da molto tempo non si vedeva un commando così organizzato assaltare un istituto di credito, un reato in forte diminuzione anche perchè qualche anno fa venne stabilito un inasprimento delle pene oltre all’introduzione di tecnologie che hanno fatto da deterrente. Secondo gli investigatori il gruppo sarebbe stato responsabile anche di altri colpi.

Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Varese furono rapide e nel giro di qualche mese gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore di Busto Arsizio Carlo Alberto Lafiandra, riuscirono a risalire ad esecutori e collaboratori.