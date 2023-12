Outdoor education ed esplorazioni tra sabbia ed emozioni per chi sta con i bambini

Esplorare le emozioni, giocare con la sabbia, l’outdoor education in città sono i tre temi scelti per altrettanti percorsi formativi rivolti a educatori e insegnanti che lavorano con i bambini da zero a sei anni.

A promuovere i corsi, che si svolgeranno online a partire dal mese di gennaio 2024, è Koinè, la cooperativa sociale con oltre trent’anni di esperienza nel settore infanzia ed educazione ambientale.

Il percorso sulle emozioni è aperto anche ai genitori per fornire spunti teorici e pratici su cosa sono le emozioni e come si può accompagnare i bambini a riconoscerle.

Leggere, riconoscere ed essere in grado di ascoltare ed esprimere le proprie ed altrui emozioni è una condizione utile per poter mantenere un approccio attento e consapevole nelle relazioni quotidiane tra adulti e bambini. Si legge nella presentazione del corso:

Le competenze emotive sono un buon «equipaggiamento» di fronte alle «minacce» dell’era moderna: l’individualismo, il materialismo, il cambiamento delle strutture familiari, la disgregazione dei quartieri, l’indebolimento delle istituzioni comunitarie, la disoccupazione, l’aumento della povertà e della diseguaglianza sociale, le dipendenze tecnologiche e l’eccessivo consumismo. In questo percorso verrà dato rilievo al ruolo che le emozioni, di adulti e bambini, giocano nella relazione e nei momenti di vita di tutti i giorni.

L’ idea che ci accompagna è l’importanza per i bambini di avere una presenza e una vicinanza emotiva da parte degli adulti. Come ci poniamo di fronte alla rabbia, alla gioia, all’entusiasmo, alla tristezza dei bambini? Quali effetti e reazioni generano nell’adulto? In che modo ci poniamo nella relazione con loro? E come possiamo accompagnare i bambini, seppur piccoli, ad ascoltare, riconoscere e nominare quello che provano?

I tre percorsi si terranno online tra gennaio e marzo 2024, ognuno si svilupperà in tre serate e sarà condotto da una diversa pedagogista con una lunga esperienza nei servizi per l’infanzia gestiti da Koinè.

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Le iscrizioni sono aperte fino a metà gennaio su www.koinecoopsociale.it/eventi/.

“Proporre questi temi di indagine e riflessione significa per noi portare avanti e diffondere un lavoro di ricerca che sperimentiamo da diversi anni. Infatti fermarsi ad ascoltare le proprie emozioni e quelle dell’altro, ma anche ragionare sulle possibili esperienze che proponiamo ai bambini, sia rispetto alla scelta di alcuni materiali come la sabbia o alle potenzialità che offre l’ambiente esterno, offre la possibilità di lavorare sulla consapevolezza del proprio ruolo educativo” ha dichiarato Silvia Mozzi, pedagogista e analista filosofa della di Koinè cooperativa sociale.