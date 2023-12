Paolo Besacchi è il nuovo presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio della provincia di Varese. Subentra a Mattia Valassina, cui è andato il suo ringraziamento.

«È davvero un onore prendere il testimone da Mattia e avere il privilegio di portare avanti il suo lavoro. A lui va il mio grazie per l’impegno degli ultimi cinque anni e per il grande lavoro svolto, nonostante le grandi difficoltà causate dal Covid e ai lunghi periodi di lockdown che hanno reso difficile l’attività del gruppo che, comunque, è proseguita».

Crescere “dentro e fuori”

Il primo obiettivo indicato da Besacchi è allargare la base del Gruppo, non solo inserendo nel Consiglio altri imprenditori under 42, ma coinvolgendo nelle attività il maggior numero di associati, in rappresentanza di tutte le categorie. In quest’ottica va inquadrata la mission di avere al termine del quinquennio almeno un giovane imprenditore in ognuno dei dodici Consigli delle Federazioni provinciali di Confcommercio.

Vincere di squadra

«Il nostro gruppo», ammette con consapevolezza e orgoglio il neopresidente, «è la “palestra” all’interno del sistema, è qui che i futuri vertici delle diverse categorie hanno la possibilità di crescere, di formarsi e di prepararsi all’eventuale salto successivo». Besacchi insiste sul concetto di squadra. «Il “tutti per uno” è fondamentale perché, ricordiamocelo sempre, con le giocate del singolo si vince qualche partita, ma i campionati si conquistano solo e soltanto con il gioco di squadra».

In foto, Paolo Besacchi

Business in Relax

Il Business in Relax è un format di incontri informali inaugurato nel corso dell’ultimo mandato. L’intento è di riproporlo, magari

con qualche accorgimento. «Riprenderemo quanto prima con incontri su base bimestrale e non più mensile. L’ideale sarebbe

trovarsi sempre in una città del Varesotto diversa, in modo da poterci rivolgere agevolmente ai giovani imprenditori di più zone.

Saranno sempre momenti all’insegna della conoscenza e dell’aggregazione. E sempre verranno raccontate storie di aziende di successo per voce di chi quel successo lo ha raggiunto, ma a differenza del passato l’intenzione di scegliere un tema da sviluppare in più appuntamenti».

Progetto Erasmus

E proseguirà l’impegno a favore del coinvolgimento delle scuole superiori del territorio e della collaborazione con le università

della nostra provincia (Liuc di Castellanza e Insubria di Varese). Un’attenzione verso le generazioni future che nel 2023 ha visto il

gruppo dei Giovani Imprenditori protagonista del progetto Erasmus, grazie al quale si è riusciti a dare opportunità di studio all’estero per gli studenti del Varesotto. «Un progetto virtuoso», conclude Besacchi, «che cercheremo di ampliare perché questo è un modo concreto per contribuire alla crescita culturale del nostro territorio».

Chi c’era

Presente all’assemblea del Gruppo, alla elezione del Consiglio e alla nomina di Valassina, il presidente di Uniascom Rudy Collini,

presente all’assemblea dei Giovani di Confcommercio insieme al presidente di Ascom Saronno Andrea Busnelli, al segretario generale di Uniascom Lino Gallina e ai direttori delle Ascom Territoriali Roberto Quamori Tanzi (Varese), Francesco Dallo (Busto Arsizio e Medio Olona) e Gianfranco Ferrario (Gallarate e Malpensa).