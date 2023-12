“Parliamo di Futuro”, a Castronno appuntamento col senatore del Pd Alessandro Alfieri

“Parliamo di Futuro. Politiche internazionali e ripercussioni sull’Italia“. È questo il titolo organizzato dal gruppo Progetto Comune a Castronno per lunedì 4 dicembre alle 21 in sala polivalente (via piazza del Comune 1).

Gli organizzatori dialogheranno con il senatore del Pd Alessandro Alfieri, capogruppo della commissione Esteri e Difesa, membro della segreteria nazionale Pd, responsabile Riforme e Pnrr oltre che componente dell’assemblea parlamentare dell’Osce. Al centro del dibattito “le sfide e quali le soluzioni per un domani equo e democratico, di approfondire il tema dello scontro israelo-palestinese, riesploso dopo l’attentato di Hamas del 7 ottobre, e di capire come la crisi mediorientale, e più in generale tutte le altre crisi tutt’ora aperte come quella in Ucraina, si riflettono sulla politica Nazionale ed Europea“.