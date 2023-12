Parte bene la raccolta per la cena di Natale solidale a Busto Arsizio: “Il 23 dicembre donate anche piatti pronti”

Le premesse sono buone per riuscire a realizzare, anche quest’anno, una grande cena di Natale per chi è in difficoltà. Il primo giorno di raccolta delle donazioni, sabato scorso, sono state tantissime le persone che hanno portato qualcosa ai volontari che il 25 dicembre si occuperanno di cucinare per chi vive in difficoltà.

«Il ritiro è andato bene -spiega Matteo Vago, uno degli organizzatori-. Tante persone ci hanno portato una buona quantità di cibo con molta pasta, riso, sughi e scatolame. Tutte con il sorriso in volto. E noi ragazzi abbiamo contraccambiato i loro sorrisi e abbiamo raccolto tutto riempiendo i bagagliai di tre auto». Ora il prossimo appuntamento è per il 23 dicembre, con la seconda fase della raccolta. «Possiamo fare ancora di più, fidatevi di noi e portateci cibo a lunga conservazione (pasta, dolci, olio, latte, se possibile più scatolame) e cibo già cucinato, noi vi garantiremo che il Natale sarà una festa davvero per tutti, per chi ha il cuore caldo e dona e per chi riceverà cibo e sorrisi». L’appuntamento per il 23 dicembre è sempre dalle 15 alle 17 in via San Cirillo 6 a busto Arsizio, davanti alla Chiesa nuova di Sacconago.

«Naturalmente dobbiamo ringraziare infinitamente i nostri volontari che sono stati dei bellissimi semi. Il seme non teme il freddo e tiene dentro di sé un dono grandissimo: il frutto che arriverà in estate. E loro sono stati dei fortissimi semi di futuri sorrisi: hanno sfidato il freddo e hanno messo le basi per i sorrisi che riceveremo il giorno di Natale».

Quel giorno il cibo che verrà raccolto seguirà due strade distinte: una parte (principalmente quella già cucinata) verrà scaldata, inserita in vaschette e verrà distribuita alle persone senza fissa dimora presso la stazione FS di Busto Arsizio; la parte restante (il cibo a lunga conservazione, ma anche alcuni piatti congelati) verrà messa in scatoloni e verrà donata alle famiglie in difficoltà che ci verranno indicate dalle associazioni caritatevoli della città. Anche questa volta ritiriamo anche assorbenti femminili (che sono un costo “obbligato” per le donne) e cibo per i bambini più piccoli, che condivideremo con associazioni che aiutano le giovani famiglie in difficoltà. Per qualunque dubbio o richiesta di chiarimenti, è possibile contattare il 3462281305.