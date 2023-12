Passano all’unanimità le panchine rosse, restano ai pali i posteggi rosa: com’è finito il consiglio comunale di Varese

Il consiglio comunale del 30 novembre è proseguito e si è concluso nella sera del 5 dicembre, con la discussione di sette mozioni all’ordine del giorno, che sono presto diventate sei, e poi quattro.

E’ stata infatti ritirata la prima mozione, che riguardava la direttiva UE sull’Efficienza Energetica, presentata ormai diverso tempo fa dal Consigliere Matteo Bianchi del Gruppo Lega Salvini Lombardia: il quadro generale infatti è ormai cambiato e ne ha vanificato il senso.

Ma è saltata anche la seconda mozione, e insieme a lei la settima mozione prevista: entrambe a tema conflitto israelo palestinese, ma con intenti diversi: quella di Barbara Bison del Gruppo Lega Salvini Lombardia esprimeva solidarietà allo Stato di Israele Helin Yildiz del Gruppo PD esprimeva preoccupazione per l’aggravarsi del conflitto israelo-palestinese e richiede il cessate il fuoco. Rimandate entrambe al prossimo consiglio comunale, è stato chiesto loro di ridurre ad unità le due istanze, per poterne discutere una sola anzichè due: ce la faranno?

La prima mozione effettivamente discussa è’ stata quella del consigliere Luca Boldetti del Gruppo Polo delle Libertà, che ha proposto l’individuazione di stalli di sosta per donne in stato di gravidanza e genitori di bambini di età non superiore ai due anni, noto come “Permesso Rosa”. Una proposta bocciata nettamente dalla maggioranza, con il risultato finale è stato 8 a 18.

Approvata a maggioranza invece la proposta del Sindaco Davide Galimberti per l’intitolazione di una piazza, via, edificio o luogo pubblico ad Ambrogio Vaghi: un riconoscimento al giornalista che è stato consigliere comunale per oltre 22 anni e si è impegnato politicamente e socialmente fino alla fine, dopo l’analogo tributo concesso dal consiglio a Roberto Maroni settimana scorsa.

Unanimità invece per la mozione del Consigliere di minoranza Simone Longhini: il rappresentante del Polo delle Libertà, ha proposto una mozione per il posizionamento di una panchina rossa in ognuno dei 12 quartieri della città, che è stata votata favorevolmente da tutti i consiglieri presenti.

E’ passata a maggioranza infine la mozione del Consigliere Dino De Simone del Gruppo Progetto Concittadino, che ha presentato una mozione per la promozione dell’iniziativa “Varese Città’ 30“.