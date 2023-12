Passeggiare nel bosco del Rugareto: scarsa segnaletica, sporcizia e spaccio

Buon giorno Varesenews,

come appassionato di escursionismo, mi piace andare alla ricerca di percorsi nuovi, prevalentemente segnalati. Oggi, per la seconda volta, sono tornato nel PLIS del Rugareto, partendo dal Campo sportivo di Marnate, e arrivando fino a Cascina Visconta.

Mi sarebbe piaciuto andare oltre, però non è stato possibile a causa della mancanza di segnaletica e alla presenza di numerosi alberi che bloccano l’accesso alle varie sterrate che s’intrecciano lungo il parco. Il bosco è davvero molto bello, sicuramente l’idea di realizzare circuiti ciclopedonali ad anello che consentono di visitare al meglio il parco è ottima, una strada che va sostenuta, migliorata, aggiungendo di giorno in giorno tasselli nuovi che attirino sempre di più gli appassionati come me, che sì avventurano alla ricerca di nuovi sentieri e nuovi paesaggi. Purtroppo, non ho potuto fare a meno di notare i tanti rifiuti di ogni genere abbandonati lungo i sentieri, dalla semplice lattina alla tazza del water, oltre a numerosi sacchi abbandonati nel bel mezzo del bosco.

La segnaletica, in alcuni bivi è stata danneggiata se non addirittura portata via, alcuni cartelli informativi, sono senza informazioni, alcuni addirittura lasciati alle intemperie, e in ultimo lo spaccio.

Numerose le presenze sospette, persone in mezzo al bosco, che sì voltano o scappano per non essere viste, fortunatamente nessuna di loro cerca rogne, così ho potuto transitare senza spiacevoli inconvenienti. Cosa posso aggiungere, in un luogo così bello, è un peccato vedere tanto degrado, mi auguro che la segnaletica la dove manca venga ripristinata, mi auguro che sì realizzino nuovi percorsi ciclopedonali, che siano in grado di occupare un camminatore come me per diverse ore. Mi piacerebbe vedere realizzato una serie di aree sosta o centri parco, piccoli rifugi dove le guardie ecologiche accolgano i camminatori che cercano un pò di riposo, raccontando tutti i segreti del parco, insomma, mi auguro che questo luogo, ritorni ad essere un’attrazione turistica per tutti, e non un luogo che sia trattato come discarica.

Vi ringrazio per l’attenzione, e vi porgo i miei più cordiali saluti.

Lettera firmata