Patteggiano i tre pusher fermati col crak dai Cacciatori di Sardegna nei boschi dello spaccio a Tradate

Giovanissimi, determinati, esperti nella vita nei boschi, nell’approvvigionarsi di droga e nel suo smercio al minuto ad una clientela sempre più folta, e in grado di intimorire chi non paga e di far male ai rivali. Ma le istituzioni rispondono, e l’attività di contrasto che alle componenti territoriali dell’Arma unisce anche le aliquote Cacciatori dà i suoi frutti che arrivano a maturazione nelle sedi di giustizia, i tribunali.

È di martedì mattina la notizia di tre patteggiamenti per i fatti avvenuti nei boschi di Tradate il 10 maggio 2023 quando l’ennesimo blitz delle forze dell’ordine aveva porato all‘arresto di quattro persone, tre marocchini e un italiano. I tre corregionali sono finiti a giudizio per reati in contrasto col Testo unico sugli stupefacènti.

Due dei ragazzi sono giovanissimi, dei “2003“ e addirittura “2004″, mentre il terzo è classe 1989, e ha dunque 34 anni suonati.

L’armamentario trovato al quartetto era di tutto rispetto: 500 grammi fra eroina, cocaina, hashish e crack, nonché un bilancino di precisione, una mannaia, un coltello a scatto, cinque telefoni cellulari e la somma di circa tremila euro, il tutto sottoposto a confisca.

Difesi dall’avvocato milanese Massimiliano D’Alessio, i tre imputai hanno optto per il patteggiamento: la pena su accodo tra le parti (Pm e difesa) è stata importante: 4 anni per due dei trafficanti, 4 anni e 6 mesi per i terzo cui sono contestate condotte aggiuntive rispetto ai primi due.

I tre dopo il patteggiamento hanno fatto rientro nel carcere nel quale sono detenuti in compagnia degli agenti della polizia penitenziaria.

Il blitz è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 10 maggio quando ai militari della Compagnia di Saronno si sono aggiunti anche i colleghi degli squadroni eliportati Cacciatori di “Sicilia” e “Puglia”, che hanno perlustrato la zona boschiva del “Parco Pineta” nel territorio di Tradate.