Pellicini: “Stop alla pubblicazione dell’ordinanza di custodia cautelare: norma di civiltà”

Ieri, nell’aula della Camera dei Deputati, è stata approvata un’importante modifica al disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee. L’emendamento in questione, proposto dall’onorevole Enrico Costa e riformulato dal Governo, introduce un divieto sulla pubblicazione integrale o per estratto dell’ordinanza di custodia cautelare sino al termine delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare.

La mossa legislativa è motivata dalla necessità di conformarsi agli articoli 3 e 4 della direttiva UE del 2016 sulla presunzione di innocenza. L’emendamento «rappresenta un passo significativo verso l’istituzione di una norma di civiltà nel panorama legale italiano», ha detto Andrea Pellicini, rappresentante della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

La motivazione principale di questa modifica legislativa è sottolineata da Pellicini stesso: «La pubblicazione dell’ordinanza di custodia cautelare, che spesso riproduce il contenuto delle intercettazioni e delle relazioni di polizia giudiziaria, espone l’indagato alla gogna mediatica attraverso la divulgazione della sola prospettazione accusatoria. Il diritto di cronaca può essere salvaguardato senza sacrificare il principio costituzionale della presunzione di innocenza».