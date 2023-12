Pentoloni fumanti a Sant’Ambrogio per “Pasta e fagioli in piazza”

È stato un successo il tradizionale appuntamento santambrogino con la “Pasta e Fagioli in Piazza”, evento ormai cult del rione varesino, che si è tenuto giovedì 7 dicembre in Piazza Milite Ignoto.

Oltre alla distribuzione della pasta e fagioli a offerta libera, erano presenti bancarelle, espositori e realtà benefiche, nonché alcune rappresentanze del borgo.

Non solo fagioli fumanti e bancarelle però: protagonista è stata anche la musica dal vivo con Seven Seas Orchestra, formazione varesina composta da Patrizio & Thomas Pedotti, Lorenzo Bellini e Alessio Gavioli.

L’apertura del campo da basket di via Virgilio, adibito a parcheggio per i partecipanti all’evento e per i clienti delle attività santambrogine aperte in orario serale, fino a mezzanotte, è stato un aiuto per l’evento, che ha visto molti partecipanti.