Per Natale la Polizia Locale di Gallarate rafforza i controlli

Con il giungere delle festività natalizie e una maggiore presenza di cittadini all’interno delle aree urbane la Polizia Locale di Gallarate ha incrementato i presidi dedicati alla sicurezza. Il Comune di Gallarate ha infatti aderito al progetto di Regione Lombardia denominato “Dicembre in Sicurezza”, grazie al quale saranno finanziati servizi straordinari della Polizia Locale in un particolare periodo dell’anno, in cui, alle normali attività si aggiungono manifestazioni, mercatini turistici e un incremento della movida oltre all’aumento del traffico veicolare.

In particolare nella prima metà del mese, a partire dalle ore 17 e fino alle 4 del mattino successivo, verranno impiegati Agenti della Polizia Locale per l’espletamento di servizi straordinari di controllo del territorio. Inoltre durante i giorni festivi saranno impiegate pattuglie “rinforzate” dislocate nei punti sensibili della città, con lo scopo di vigilare e prevenire situazioni di pericolo. Tutto ciò si aggiunge alle attività, svolte nel periodo settembre – novembre, di controllo del rispetto del codice della strada.

Tra le infrazioni rilevate spiccano la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’eccesso di velocità, mancanza di revisioni o coperture assicurative. Emerge ancora frequente la cattiva abitudine dell’uso del cellulare alla guida, una tra le cause primarie di incidenti stradali. Importante il ricorso all’uso della tecnologia per identificare gli autori di reati che ha consentito di individuare alcuni automobilisti che hanno arrecato danni al patrimonio comunale. In particolare il danneggiamento della fontana in piazza largo Camussi che grazie all’attività investigativa della Polizia Locale ha portato a rintracciare l’autore. E’ di rilevanza l’encomiabile intervento di alcuni agenti nel quartiere di Cedrate che hanno impedito un suicidio placando una persona in evidente stato di agitazione e intenzionata a compiere un gesto estremo. Gli operatori sono riusciti a tranquillizzare l’uomo e a provvedere al successivo affido ai servizi sociali del Comune.

Il contrasto alle truffe ha portato a individuare una compagnia assicurativa fantasma che attraverso un broker rilasciava polizze assicurative inesistenti. Infine la Polizia Locale è costantemente impegnata nel presidio costante delle aree sensibili di Gallarate tra cui la zona della stazione ferroviaria in particolare negli orari di maggiore affluenza dei pendolari. Oltre a questo tre conducenti, fuggiti dopo i sinistri, sono stati rintracciati grazie al lavoro minuzioso condotto dagli agenti intervenuti e dagli operatori della sezione infortunistica che, avvalendosi delle immagini recuperate dagli impianti di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare i responsabili.