Piazza Fontana, il 12 dicembre di 54 anni fa la bomba che aprì la stagione del terrore e delle stragi

Ricorre oggi il 54° anniversario dell’attentato di piazza Fontana che il 12 dicembre 1969 spazzò via 17 vite nel salone centrale della Banca dell’Agricoltura a Milano, causando anche 88 feriti e un trauma collettivo in tutto il Paese. Un attentato che ancora oggi viene ricordato come “la madre di tutte le stragi”, e che aprì per l’Italia la tragica stagione della strategia della tensione e degli anni di piombo, ma anche quella dei processi infiniti, minati da depistaggi e inquietanti interferenze di apparati dello Stato.

Sono molti oggi gli eventi organizzati per ricordare quel drammatico evento che ha segnato tanti anni della storia italiana.

A Milano, oggi pomeriggio, la commemorazione ufficiale, organizzata dal Comune con il Comitato permanente antifascista e l’Anpi, con un corteo che partirà alle 15,30 da piazza della Scala e arriverà in piazza Fontana, dove alle 16,37, l’ora in cui scoppiò la bomba, verranno deposte delle corone di fiori. Prima interverranno il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il segretario provinciale dell’Anpi Roberto Cenati, il segretario della Camera del Lavoro di Milano Luca Stanzione, Sergio Cofferati e Federico Sinicato, presidente dell’Associazione Familiari di Piazza Fontana. Con loro anche Martina Davalli, una studentessa universitaria che sta preparando una tesi proprio sulla strage piazza Fontana.

Alle 20 al Conservatorio di Milano, nell’ambito dell’iniziativa “Milano è memoria. Il Conservatorio di Milano per la sua città”, si terrà un concerto in onore delle vittime della strage, in collaborazione con l’associazione dei familiari.