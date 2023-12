Piazza San Vittore come Betlemme, è tornato a Varese il presepe vivente

Anche quest’anno è compiuta quella che ormai è una grande e consolidata tradizione varesina: il presepe vivente in piazza San Vittore. Nel pomeriggio del 22 dicembre, il sagrato della basilica si è trasformato ancora una volta in un palcoscenico di festa e riflessione con il Presepe vivente, quest’anno intitolato “Il bimbo di Betlemme” e dedicato al primo presepe vivente, quello voluto da san Francesco proprio 800 anni fa a Greccio.

Galleria fotografica Dedicato a Greccio il presepe vivente a Varese 4 di 20

Iniziato alle 15 con il villaggio di Natale, che ha riempito piazza Battistero e piazza Canonica di bancarelle medievali (con l’aiuto di animali veri: come poiane, alpaca e coniglietti…) ha visto il clou con la sacra rappresentazione, cominciata alle 17: a sagrato come sempre gremito, 400 figuranti, per lo più forati dal gruppo scout AGGS Varese 2, hanno recitato la loro sacra parte guidati, come sempre da Andrea Chiodi: ideatore di Tra Sacro e Sacro Monte a Varese e direttore artistico del teatro Giuditta Pasta di Saronno, è regista residente al teatro stabile di Brescia, e la sua produzione delle “allegre comari di Windsor” è ora al teatro stabile di Venezia.

Chiodi si presta ormai dall’anno 2000, data in cui è stata realizzata la prima rappresentazione, a farne la regia: «Ero un ragazzino, quando ho cominciato – ricorda – Ed è una cosa che mi piace molto fare, naturalmente in forma totalmente gratuita, come volontariato. Per me è una cosa bella portare il mio lavoro qui, a Varese, per questa manifestazione ogni anno».

La rappresentazione nell’edizione 2023 «E’ dedicata al presepe di Greccio, il primo presepe di san Francesco, in occasione degli 800 anni da quel primo evento – spiega Chiodi – La rappresentazione per questo ha preso il via con il “Laudato sii” e ha visto anche un attore, il giovane Davide Riboldi al suo esordio varesino, nei panni di san Francesco. Con lui c’era anche il coro Santa Maria con il maestro Gabriele Conti, e il maestro Giacomo Mezzalira all’organo, oltre naturalmente ai 400 ragazzi».

Tra le particolarità della Sacra Rappresentazione di quest’anno c’è stata la presenza del prevosto monsignor Luigi Panighetti e l’ostensione del santissimo sacramento in piazza: «Un gesto che ha reso questa una vera e propria Sacra Rappresentazione, e un occasione per dare la benedizione a tutta la città in questa forma» ha spiegato il regista.

Al presepe vivente hanno partecipato centinaia e centinaia di persone: come sempre, il sagrato era gremito di spettatori alla sacra rappresentazione. Tra loro, anche il sindaco di Varese Davide Galimberti, l’assessora all’ambiente Nicoletta san Martino, il consigliere regionale Emanuele Monti e l’ex assessore regionale Raffaele Cattaneo.