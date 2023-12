Pmi Day 2023, alla scoperta della Litocartotecnica Pigni srl di Gorla Maggiore

Sono oltre 4.000 studenti di 197 classi delle scuole di terza media del territorio alla scoperta di alcune realtà industriali varesine: questi i numeri della quattordicesima edizione del” Pmi Day -Industriamoci”. È il progetto di orientamento allo studio promosso a livello nazionale dalla Piccola Industria di Confindustria, e portato avanti a livello locale dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Varese. Obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere alle ragazze e ai ragazzi di terza media cos’è un’impresa, di cosa si occupa, quali figure professionali si trovano all’interno di un’azienda e quali competenze, tecniche ma anche relazionali, servono per entrare a far parte del mondo del lavoro. Anche per questa edizione del progetto è stata replicata la formula dei tour virtuali. Le telecamere di Confindustria Varese hanno realizzato, attraverso interviste agli imprenditori e ai lavoratori, dei servizi video, veri e propri reportage per raccontare il mondo della piccola industria del territorio, di tutte quelle Pmi che sono la spina dorsale dell’economia locale.

LITOCARTOTECNICA PIGNI SRL DI GORLA MAGGIORE

“L’azienda, creata da nostro padre, si è evoluta molto nel corso del tempo – raccontano le sorelle Patrizia e Marina Pigni, titolari della Litocartotecnica Pigni Srl di Gorla Maggiore -. Oggi la sfida più importante che siamo chiamati ad affrontare è quella della sostenibilità”. Un impegno che l’impresa varesina porta avanti da diverso tempo, con differenti iniziative. “Per il nostro settore dobbiamo tenere conto, però, anche di nuove sensibilità e richieste di mercato”. La Litocartotecnica Pigni realizza packaging in cartoncino, principalmente per il mondo alimentare. “Alcuni esempi di sostenibilità che recentemente abbiamo introdotto in azienda – continuano le sorelle Pigni -, sono le vaschette per la frutta e per la verdura che i consumatori trovano sempre di più al supermercato. Un prodotto che sostituisce quello in plastica”.