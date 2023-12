Pmi Day 2023, visita alla Ross Color srl di Gorla Minore

Sono oltre 4.000 studenti di 197 classi delle scuole di terza media del territorio alla scoperta di alcune realtà industriali varesine: questi i numeri della quattordicesima edizione del” Pmi Day -Industriamoci”. È il progetto di orientamento allo studio promosso a livello nazionale dalla Piccola Industria di Confindustria, e portato avanti a livello locale dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Varese. Obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere alle ragazze e ai ragazzi di terza media cos’è un’impresa, di cosa si occupa, quali figure professionali si trovano all’interno di un’azienda e quali competenze, tecniche ma anche relazionali, servono per entrare a far parte del mondo del lavoro. Anche per questa edizione del progetto è stata replicata la formula dei tour virtuali. Le telecamere di Confindustria Varese hanno realizzato, attraverso interviste agli imprenditori e ai lavoratori, dei servizi video, veri e propri reportage per raccontare il mondo della piccola industria del territorio, di tutte quelle Pmi che sono la spina dorsale dell’economia locale.

ROSS COLOR SRL

Alla Ross Color srl di Gorla Minore, come spiega il direttore generale Rossana Della Foglia, sono importanti la voglia di imparare un lavoro, la costanza e la tenacia. «È necessario anche sbagliare in ambito lavorativo, perché in mezzo ad ogni difficoltà, c’è sempre un’opportunità. Perciò i giovani si devono sempre lanciare nelle sfide, soprattutto le ragazze che hanno una marcia in più». Nell’azienda, che ha 8 stabilimenti sparsi per la provincia di Varese e si occupa di verniciatura industriale, a contare sono quindi la buona volontà e lo spirito di sacrificio, in grado di portare sempre a risultati inaspettati.