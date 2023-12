Precipita da dieci metri mentre taglia una pianta. Grave operaio ventenne di Locarno

Grave incidente a un operaio di Locarno che è precipitato da una pianta mentre la stava tagliando. È accaduto oggi, mercoledì 20 dicembre poco prima delle 11 in un’area boschiva in via delle Vigne a Minusio. Un 20enne operaio svizzero domiciliato nel Locarnese si trovava su una pianta per effettuare un taglio. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, è caduto da un’altezza di circa 10 metri. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del Salva e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all’operaio, lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 20enne ha riportato ferite gravi ed è in pericolo la vita.