Premiate le prime attività storiche di Varese: sono 42

Sono stati presentati i premiati della prima edizione del “Premio Attività storiche della Città di Varese“, riconoscimento dedicato a imprese, professionisti, artigiani, negozi della città che hanno compiuto trent’anni di attività. Una novità importante avviata dalla città di Varese e che questa mattina all’interno del Salone Estense ha visto la premiazione di 42 attività.

«Un progetto che mette in luce e valorizza la vivacità economica e professionale della nostra città» ha sottolineato in apertura il sindaco Davide Galimberti.

«Un riconoscimento che valorizza le imprese e i professionisti che hanno contribuito in modo rilevante alla storia e al progresso di Varese – ha spiegato la vicesindaca e assessora alle Attività produttive Ivana Perusin – e sottolinea l’importanza di mantenere vive e sostenere le attività che hanno dato lustro alla nostra città per così tanto tempo. Le attività storiche rappresentano la memoria tangibile del nostro passato, sono pilastri che hanno sorretto la crescita economica e culturale di Varese, con uno sguardo al futuro, con molte realtà che sono tramandate di generazione in generazione. Questo non è l’unico strumento avviato dall’amministrazione a sostegno delle imprese economiche cittadine, ma si aggiunge ad esempio ai bandi e finanziamenti attivati a favore delle attività. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto: il Consiglio Comunale, i colleghi della giunta, le associazioni di categoria, il mio team. Siamo uniti nel riconoscere il valore delle nostre radici e nell’investire nel futuro di Varese».

LA SODDISFAZIONE DI ANGEI, IL CONSIGLIERE DI MINORANZA CHE HA PROPOSTO IL PREMIO

Quello del premio alle attività storiche, come ha sottolineato la vicesindaco, è davvero un lavoro di squadra per Varese: a confermarlo anche la genesi stessa del premio, nato da una mozione presentata dal consigliere di minoranza Stefano Angei, della Lega.

«La giornata di oggi 11 dicembre, è stata sicuramente un ottimo punto di partenza per affermare l’importanza della Varesinità e del “marchio Varese” quale sinonimo di garanzia, eccellenza e professionalità – ha dichiarato Angei – Le 42 attività premiate sono indice di una tradizione del lavoro che solo a Varese abbiamo, sono orgoglioso che dalla mia mozione, si sia arrivati a questa giornata. Spero che l’amministrazione prosegua su questa linea e che anzi, possa migliorare in primis approvando l’ordine del giorno che presento al bilancio del comune dove chiedo che vengano dati dei contributi o esenzioni alle attività storiche varesine, proprio per conclude il percorso iniziato dalla mozione, e unendo così il riconoscimento, chiamiamolo formale, con anche un aiuto concreto, che specialmente in questo tempo sono più che necessari».

Il velato riferimento è a quello che lega i premiati ad almeno una chiusura eccellente: quella delle calzature Molinari di piazza Repubblica, che oggi e tra i premiati e tra pochi giorni chiuderà definitivamente.

I PREMIATI DEL 2023

Le quarantadue attività premiate nella prima edizione del Premio Attività storiche della città di Varese, con più di 30 anni di attività, sono:

Trattoria Maran,

Corvi Alfredo Fioraria,

Molteni Strumenti Musicali,

Bel.Go,

Gastronomia Del Corso,

Pasticceria Maculan,

Emily Di Tamborini Amelia,

Concessonaria Caremme,

Cellini,

Eredi Di Anganuzzi Ampellio,

Olivares Assicurazioni,

Pasticceria Alzati,

Il Barba Delle Gomme,

Gioielleria Parravicini,

Merceria F.Lli Brumana,

Nuovo Bar,

Profumeria Proserpio,

La Convenienza,

Siderurgica Varesina,

Riboldi,

Bar Pizzeria Zei,

Gioielleria Ossola,

Fantinato Linea Carni Italiane,

Da Carmela Di Aimar Luana,

Personal Tour ,

Avv. Alberto Piatti,

Studio Montalbetti,

Geom. Caravati Claudia,

Agenzia Crugnola,

Nippo Motors,

La Botteguccia Di Simona,

Musajo Somma,

Sanitaria Varesina,

Cantu’ Mario,

Macchi Varese,

Radicimoto,

Caffe’ Biffi,

Ghiggini 1822,

Al Portone,

Istituto Di Bellezza Jasmine Di Cogliandro Franca,

Molinari Calzature,

Tornado Varese