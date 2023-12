Presepe vivente e negozio solidale: torna e parla di pace il Natale a Varese di AVSI

La pace è un desiderio universale, una speranza che accomuna ogni cuore e anima in cerca di armonia in un mondo spesso segnato da conflitti e ingiustizie.

Ed è con questo spirito che la Fondazione AVSI lancia ogni anno l’iniziativa “Tende”, un progetto che si estende oltre i confini per toccare le vite di coloro che sono stati colpiti dalla sofferenza e dalla violenza.

Il tema della campagna di quest’anno risuona con un messaggio potente: “Desideriamo la pace, diamole volti, i nostri”. Un invito a riflettere su come ciascuno di noi possa contribuire alla costruzione di un futuro più pacifico, riconoscendo che anche il più piccolo gesto può innescare un cambiamento significativo.

A Varese, il cuore di questa iniziativa è nel Temporary Shop di AVSI, in collaborazione con Nonsolopane. Anche quest’anno si trova in Corso Matteotti 2, e presenta una varietà di articoli che vanno dai presepi artigianali della Terra Santa alle marmellate Dono, dai panettoni di pasticceria alle confezioni di cioccolatini, e altro ancora. Aperto dall’8 al 23 dicembre, il Temporary Shop è un luogo dove la solidarietà si traduce in azioni concrete.

Ma non mancherà anche una importante tradizione ormai consolidata: il 22 dicembre, la piazza San Vittore si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico di festa e riflessione con il Presepe vivente intitolato “Il bimbo di Betlemme”. La giornata sarà arricchita da cori natalizi e dalla sacra rappresentazione.

I fondi raccolti attraverso queste iniziative sosterranno progetti umanitari e di sviluppo in diverse parti del mondo, tra cui Palestina, Libano, Ucraina, Uganda, Ecuador, Tunisia, Kenya, India e Italia. Ogni progetto mira a fornire assistenza e speranza: dalla riabilitazione di strutture scolastiche alla promozione dell’agricoltura sostenibile, dall’aiuto ai migranti alla formazione professionale.