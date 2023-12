Prevenzione e diagnosi precoce delle malattie sessualmente trasmissibili: la rete degli ambulatori nel Varesotto

La promozione di comportamenti sessuali responsabili è uno degli obbiettivi dell’educazione alla salute, nonché uno dei principali interventi preventivi in patologie quali le malattie sessualmente trasmissibili. La scarsa conoscenza di tali patologie e un certo pudore da parte delle persone a sottoporsi a controlli preventivi, sono all’origine della diagnosi tardiva con effetto negativo sia in relazione all’efficacia delle terapie, sia in relazione alla interruzione del contagio.

«Ognuno di noi è chiamato a vivere responsabilmente la sua sessualità, adottando idonee misure di prevenzione per contenere la trasmissione dell’infezione da HIV e delle altre malattie sessualmente trasmissibili emergenti come sifilide, gonorrea e Monkeypox. Contrarre tali malattie comporta notevoli ripercussioni non solo sulla salute fisica delle persone, ma anche sulla loro dimensione relazionale ed affettiva» spiega Annalisa Donadini, Direttore della Medicina Preventiva nelle Comunità di ATS Insubria.

Anche Regione Lombardia attraverso le ATS promuove l’accertamento precoce e gratuito delle eventuali infezioni attraverso i Centri IST della ASST.

Sito nazionale di riferimento: Uniti contro l’AIDS

_________________________________

Centri IST – Infezioni Sessualmente Trasmissibili presenti sul territorio di ATS Insubria

Ambulatorio Malattie Sessualmente Trasmissibili – ASST Valle Olona

Le visite con contestuale esecuzione di test HIV anonimo ed eventuali altre sierologie verranno eseguite nel giorno dell’appuntamento e gli esiti saranno consegnati la settimana successiva.

È possibile prenotare la visita telefonando lunedì dalle 14.00 alle 15.00 al numero 0331 699829 o inviando una mail a: prenotazioni.mts@asst-valleolona.it

INFO ulteriori: Ambulatorio Malattie Infettive

Centro IST di Como – Il Centro IST- Infezioni Sessualmente Trasmesse – Como, afferente ad ASST Lariana, è sito al quinto piano del Monoblocco di via Napoleona n. 60 a Como e si occupa di:

attività di supporto, consulenza e counseling

attività di prevenzione, screening, diagnosi, trattamento e follow up delle infezioni sessualmente trasmesse

Si accede all’ambulatorio:

su prenotazione, componendo il numero verde 800.896.972 attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 10.30

Al numero verde rispondono operatori amministrativi dedicati, in grado di mettere in comunicazione gli utenti con operatori sanitari qualificati, qualora ne ravvisino la necessità.

Centro IST di Varese- Il Centro IST- Infezioni Sessualmente Trasmesse – Varese, afferente ad ASST Sette Laghi, è sito presso l’Ospedale di Circolo di Varese al primo piano del Padiglione n. 13 e si occupa di:

attività di supporto, consulenza e counseling in tema malattie sessualmente trasmesse

attività di prevenzione, screening, diagnosi, trattamento e follow up delle infezioni sessualmente trasmesse

Si accede all’ambulatorio su prenotazione, componendo il numero verde 800 012080 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.