Prima a tappa a scuola verso la Coppa del Mondo di Canottaggio alla Schiranna

È già inizato il conto alla rovescia per il Comitato Organizzatore della Prima Tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio che si terrà alla Schiranna di Varese il prossimo mese di Aprile 2024 dal 12 al 14.

Importanza fondamentale per la buona riuscita dell’evento è sempre stato il coinvolgimento dei volontari rappresentati in gran parte dagli studenti del nostro territorio. Per questo, e per promuovere in generale il movimento Canottaggio. sono stati programmati tre incontri con gli studenti dell’Istituto Stein di Gavirate.

Proprio questa mattina si è tenuto il primo con il relatore Pierpaolo Frattini, Direttore Generale del Comitato, che ha intrattenuto un gruppo entusiasta di studenti con una mattinata dal tema “Cronologia di un evento Internazionale, dalla candidatura alla rendicontazione”.

Gli altri due incontri sono previsti per il mese di gennaio. Il 9 con il tema “Il motore di un evento internazionale” curato dai relatori Paolo Cortellezzi, Responsabile della Sicurezza, e Nicoletta Gnocchi, Responsabile Parco Imbarcazioni, e il 23 “Comunicare un evento internazionale: promozione, pubblicità e media”. Relatore Michele Marocco, Responsabile della Comunicazione, con la presenza di Luca Broggini, speaker della manifestazione.