Processo per estorsione e usura: tutti assolti a Varese i tre imputati

Era partita con una denuncia alla guardia di Finanza di Varese e un conseguente blitz all’area di servizio di Castronno lungo la A8 ai danni dei presunti malviventi la vicenda che aveva portato al processo per estorsione e usura che vedeva imputate tre persone. Si tratta di soggetti che avrebbero “assorbito“ il credito di un facoltoso imprenditore il quale in precedenza aveva concesso a beneficio di un amico di famiglia una somma importante (30 mila euro in contanti) che i nuovi creditori avrebbero preteso con fare “poco delicato“ alla parte offesa, chiedendogli pure di accendere altri rimborsi sotto forma di altre cambiali (oltre alle originarie, 30 e da 1.000 euro ciascuna firmate all’atto della promessa del risarcimento).

Tradotto nella pratica processuale penale, si tratterebbe di contestazioni per reati gravi, di usura ed estorsione, che in virtù della gravità hanno tempi di prescrizione piuttosto lunghi. E per questo il processo era in costanza di una decisione ancora oggi, passato così tanto tempo. Vicenda complicata, difficile da eviscerare nella sua completezza anche dagli stessi inquirenti che alla fine della requisitoria (pm Dalla Palma) hanno chiesto assoluzione per due dei tre imputati e condanna per l’unico del trio accusato di avere avuto il ruolo più attivo nella vicenda. Di un diverso avviso è stato il Collegio che ha invece assolto tutti e tre gli imputati.