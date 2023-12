Protezione Civile, Provincia di Varese premia e ringrazia i volontari

Presso la Sala Convegni della Villa Napoleonica alle Ville Ponti di Varese, il presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, e il consigliere delegato, Alberto Barcaro, hanno incontrato ieri i volontari della Protezione civile del territorio provinciale.

L’incontro è stato un’occasione per presentare le attività del Settore Protezione Civile e condividere proposte, criticità e progetti emersi nel corso dell’ultimo anno.

Magrini e Barcaro hanno sottolineato in più occasioni l’importanza del volontariato e dei rispettivi ruoli e competenze. Durante la serata sono stati affrontati diversi temi a cura del Presidente, tra cui la comunicazione, l’attivazione dei volontari e la loro formazione, la Colonna Mobile Provinciale e il Centro Polifunzionale delle Emergenze, noto come “Le Fontanelle”.

Data la capienza della sala, all’incontro hanno partecipato un numero contenuto di volontari per ogni organizzazione, gruppo e/o associazione. Inoltre, con la consegna di una targa e di una pergamena, è stato premiato il contributo di alcuni volontari: Rosangela Bossi per la dedizione e l’impegno nel Gruppo Comunale di Vedano Olona, e Vitiliano Banchetti per il suo servizio presso il Gruppo Comunale di Ternate e durante l’emergenza in Emilia-Romagna nel 2023. “Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile” è la frase di San Francesco d’Assisi incisa sulla targa.

Un “fuori programma” ha chiuso la serata: un video dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso inviato apposta per l’incontro per augurare buone feste e un buon «futuro lavoro». L’assessore nel suo messaggio ha sottolineato l’importanza del rapporto tra le Istituzione ed i veri protagonisti della gestione delle problematiche quotidiane e delle emergenze: «Un rapporto stretto, convinto, determinato e positivo e che va mantenuto e portato avanti in futuro. Come un’unica orchestra – ha spiegato l’assessore – all’interno della quale ognuno può dare il proprio contributo a favore della comunità nazione ed internazionale».

Provincia di Varese ha voluto esprimere il proprio riconoscimento al volontariato della Protezione civile in questo incontro, augurando a tutti un sereno periodo festivo.