Prova 23, allo Spazio Yak di Varese i giovani talenti della scena rap in città con Re-Start

Grazie al progetto di educativa di strada una ventina di partecipanti al contest si alterneranno sul palco per sfidarsi a colpi di barre. Il progetto è stato finanziato dall’impresa sociale Con i bambini

Varese e il rap, un connubio che si rinsalda. E la musica, vista anche come occasione di dialogo e condivisione a valenza educativa, torna protagonista nella città-giardino grazie a Re-Start, progetto selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile: l’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, è per domenica 17 dicembre allo Spazio Yak a partire dalle ore 17. Il rap live “Prova 23” porterà “on stage” giovani talenti della scena rap varesina, tra cui Dark Monkey Crew, Solo, Trn Labba, Mantesam, Don Pexo, Affari Grossi e il vincitore stesso del contest Prova 2023, Crono.

Questo contest ha coinvolto una ventina di partecipanti tra i 14 e i 25 anni, offrendo loro l’opportunità di esprimersi attraverso la musica rap, di migliorare le proprie abilità e competere per la possibilità di registrare una strofa rap professionale, esibendosi live a Varese: «È uno degli ultimi interventi pubblici targato Re-Start ed è importante farlo a Bustecche dove da anni portiamo avanti interventi educativi con i giovani e con la comunità del quartiere – spiega Massimiliano Potenzoni, pedagogista della cooperativa sociale Naturart, capofila di Re-Start – alcuni giovani rapper avranno l’opportunità di far emergere il loro talento e di crescere nell’ambito di questo ambiente musicale: saranno inoltre incoraggiati a creare una comunità di appassionati del genere e di artisti emergenti».

L’evento è realizzato in stretta collaborazione con il Cfm di Gavirate e lo Spazio Yak, partner di progetto con i quali Naturart lavora da anni e condivide progettazioni rivolte ai giovani della città e non solo: “Grazie al contest, il vincitore avrà l’opportunità di registrare, mixare e masterizzare il suo brano completo presso lo studio Glos di Simone Lanza, affiancato dai produttori che hanno curato l’iniziativa: Kaso, Simone Lanza e Mantesam della giovane Crew Black World” – sottolinea Fabio Kaso, rapper molto conosciuto e docente del Cfm.

L’iniziativa vuole essere anche un momento di saluto e di auguri ai ragazzi e al quartiere in attesa di nuove attività che continuino a valorizzare questo territorio.

Nei tre anni di programmazione territoriale, Re-Start ha contattato circa 3000 adolescenti in educativa di strada e circa 1000 nei laboratori nei comuni di Varese, Malnate e dintorni. Di questi, al momento dell’aggancio, circa 60 erano in situazione di dispersione o abbandono scolastico, un fenomeno che anche in questo territorio è significativo.

Re-Start è finanziato, con un contributo di oltre 800mila euro, dall’Impresa Sociale Con i Bambini: infatti, è stato selezionato nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. (www.conibambini.org).

Potete seguire le attività di Re-Start anche su Facebook (Restart.VareseMalnate) e su Instagram (restart.varesemalnate)