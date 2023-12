Quanta tenerezza il Presepe Vivente dei bambini a Nizzolina

A far sentire la magia del Natale ci hanno pensato loro: un gruppetto di bambini che hanno dato vita al Presepe vivente lungo le vie di Nizzolina, a Marnate.

Domenica 24 dicembre c’era in programma un appuntamento atteso da settimane per tante famiglie residenti nella frazione della valle Olona: i bambini del catechismo hanno preparato la rappresentazione della Natività. In particolare il passo del Vangelo che narra la ricerca di un alloggio per la Madonna e San Giuseppe, giunti a Betlemme per prendere parte al censimento.

Recitando alcuni passi delle Sacre Scritture e muovendosi per le strade e i cortili di Nizzolina, i bambini hanno riprodotto questa parte del racconto della Natività, seguiti con emozione da famigliari e compaesani. Al termine il gruppo si è fermato in chiesa per un momento di preghiera.

I piccoli attori davanti alla chiesa di San Sebastiano

Momenti ricchi di tenerezza che fanno parte del ricco calendario di eventi della rassegna “Marnate paese dei presepi“, che quest’anno ha donato ai marnatesi un dicembre all’insegna dei valori autentici del Natale, coinvolgendo la comunità e diversi luoghi del paese.