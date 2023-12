Quattro volte ubriaco, viaggia a zigzag in strada per Luino e viene fermato dalla polizia locale

Un veicolo che zigzagava pericolosamente ad un’andatura non troppo regolare. La lampadina che si “accende” agli agenti della Polizia Locale di Luino, che entrano in azione.

Così è avvenuto sabato pomeriggio quando la pattuglia si è trovata a pattugliare le strade della cittadina. Gli agenti, considerata la condotta di guida non esemplare, fermato il veicolo, provvedevano a verificare le condizioni psicofisiche del conducente, un cittadino italiano residente in zona e i sospetti si tramutavano in certezza, in quanto lo stesso, sottoposto all’etilometro, presentava una concentrazione di alcol nel sangue superiore di oltre 4 volte il limite consentito. Ma non solo, il veicolo che conduceva era anche sprovvisto della copertura assicurativa, creando così una vera miscela esplosiva per gli altri utenti della strada che in quel momento affollavano le vie del centro. Immediato il sequestro dell’autovettura e il ritiro della patente di guida per la successiva sospensione che non potrà essere inferiore all’anno.

Questo è solo uno degli ultimi interventi portati a termine dagli agenti del Comando di Via P. Chiara nell’ultima settimana, ma non sempre risulta così facile riuscire a prevenire tali pericoli per la pubblica incolumità. È infatti di qualche giorno fa, un altro episodio dove il conducente di un veicolo, sprovvisto della prescritta assicurazione civile verso terzi, resosi conto di essere stato “scoperto” dalla Polizia Locale di Luino, non si arrestava all’alt degli agenti, andando così a tamponare un altro veicolo pur di aprirsi una via di fuga dal posto di controllo. Anche in questo caso, la professionalità degli agenti operanti permetteva in poche ore di riuscire a risalire al conducente dell’auto pirata, un italiano di 35 anni già gravato da numerosi precedenti penali. Dalle indagini emergeva tra l’altro che il conducente era privo della patente di guida perché già sospesa e per lui scattava quindi, oltre alla denuncia a piede libero per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, la revoca della patente di guida e oltre 1.500,00 euro di sanzioni al Codice della Strada.