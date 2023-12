Rapina all’agenzia viaggi di Lavena Ponte Tresa, pena accorciata per Roberto Nardello

Per il colpo all’agenzia di viaggi “Ceresio Tour“ di Lavena Ponte Tresa avvenuto nel 2015 c’è un altro passo avanti nella vicenda processuale che vede imputato per rapina aggravata in concorso Roberto Nardello, salito alla ribalta delle cronache anche per l’“evasione di San Valentino“ dal carcere di Varese, nel 2022. Nardello, condannato a 4 anni in rito abbreviato dinanzi al giudice per le indagini preliminari di Varese ha visto scontata la pena di un anno in Appello.

La decisione è arrivata nella giornata dello scorso 13 dicembre. Il difensore Oskar Canzoneri ha sostenuto dinanzi ai giudici milanesi la sussistenza di una diversa normativa da applicare al caso di specie, una sorta di difetto di applicazione, spuntando così uno “sconto“ di pena di un anno in sede di giudizio di secondo grado. Quel giorno di 8 anni fa il 51enne di Varese assieme ad un complice è accusato di aver assaltato l’agenzia di viaggi del paese di confine. Un colpo a mano armata valso un bottino di circa 800 euro fra contanti dell’esercizio e soldi delle due impiegate rapinate.

Le indagini degli investigatori partirono da solidi elementi probatori raccolti nell’immediatezza dei fatti, in particolare una sorta di bavaglio utilizzato dagli assalitori sul quale è stato isolato materiale genetico vario. Fra i profili dna trovati dalla Scientifica, anche quello che corrisponde al corredo dell’indagato, così raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’imputato è tuttora detenuto, ma a Bollate, dove deve scontare una pena per altri reati, tra cui furti di oggetti di ferramenta nel Luinese, oltre che per la clamorosa evasione nel febbraio del 2022 proprio dal carcere in pieno centro a Varese quando Roberto Nardello, assieme all’altro detenuto, Anthony Ragona, si calarono con una serie di lenzuola annodate per guadagnare sotto la neve una fuga durata meno di una settimana.